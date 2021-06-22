Информация об интервале между прививками коронавируса и снижение курса биткоина. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Министерстве здравоохранения Украины озвучили ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации против COVID-19. В частности, о том, когда следует делать прививки второй дозой вакцины. Читать дальше ->
- Препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" при прохождении всего курса вакцинации. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Читать дальше ->
- Более 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "Дельта" — его раньше называли "индийским" штаммом COVID-19. Это вызывает обеспокоенность во Всемирной организации здравоохранения за повышенного распространения. Читать дальше ->
- В России медведь напал на туристическую группу в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае. По предварительной информации, погиб подросток, еще один травмирован. Читать дальше ->
- Биткоин в ходе торговой сессии ночью 22 июня снижался до 31,909 тысячи долларов (-10,33%). О чем информируют данные площадки Coindesk. Читать дальше ->