Благодаря появлению железной дороги власти талибов в Афганистане смогут нарастить свою торговлю / Associated Press

Инфраструктура для талибов: украинские компании хотят строить железную дорогу в Афганистане — СМИ

Инфраструктура для талибов: украинские компании хотят строить железную дорогу в Афганистане — СМИ

В Афганистане говорят, что украинские компании хотят инвестировать в их железную дорогу. В Украине эту информацию еще не комментировали.

Чиновники министерства общественных работ Афганистана провели переговоры с технической группой, представляющей ряд украинских компаний, по строительству железной дороги в Афганистане.

Об этом сообщило издание Tolo News daily.

Министерство общественных работ 7 февраля сообщило, что техническая группа украинских компаний прибыла в Кабул и встретилась с чиновниками ведомства, проявив заинтересованность в строительстве железной дороги в регионе. При этом в министерстве не уточнили, в каких частях страны планируют строить железную дорогу.

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"Украинская делегация провела встречу с руководством министерства. Они обсудили транзит грузов, повышение способности инженеров железной дороги, безопасность железной дороги Мазар-Хайратан, строительство железной дороги“, – сказал представитель министерства Хамидулла Мисба.

Железная дорога увеличит торговлю захваченного талибами Афганистана

Издание пишет, что ряд экономических аналитиков утверждают – сообщение Афганистана с другими странами по железной дороге приведет к увеличению транзита и торговли.

“Мы должны иметь железную дорогу в большинстве наших провинций. Большинство наших границ (портов) должны быть связаны по железной дороге с соседними странами, а оттуда – с миром“, – сказал заместитель председателя Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Хайруддин Майель.

На сегодняшний день Афганистан соединен железной дорогой с Узбекистаном и Туркменистаном на севере, а также – с Ираном на западе. По словам чиновников, в планах – соединить Афганистан железной дорогой с Южной Азией.

Напомним, что тем временем в захваченном талибами Афганистане запретили лечить женщин без сопровождения мужчин.

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