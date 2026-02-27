Инфраструктура, киберпространство и энергетика: соседняя страна ввела повышенный уровень угрозы

Польша готовится обороняться / © Associated Press

В Польше продлили до 31 мая 2026 года повышенные уровни террористической угрозы инфраструктуре и энергетической инфраструктуре за пределами страны и в киберпространстве.

Об этом в соцсети X сообщил правительственный центр безопасности Польши (RCB).

Как отмечается, соответствующее распоряжение по этому вопросу, которое вступит в силу 1 марта, подписал 26 февраля глава польского правительства Дональд Туск.

Такие уровни угрозы являются сигналом для служб, чтобы они были готовы к действиям, правительство Польши в очередной раз продлевает их на очередные 90 дней.

Польша готовится к войне с Россией

Польша превращается в главный оборонный форпост НАТО в Европе, готовясь к потенциальному расширению российской агрессии на запад. С 2014 года страна удвоила численность Вооруженных сил до более 210 000 военнослужащих и увеличила военные расходы до 4,7% ВВП — самый высокий показатель в Североатлантическом альянсе.

Недавние нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами и обострение противостояния Кремля с Западом подтвердили обоснованность польских опасений.

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский в выступлении в Сейме призвал готовить страну к сценариям войны, подобной по масштабу войн XX века. Сикорский напомнил оценки ряда представителей европейских разведок о том, что Россия уже довольно скоро может решиться атаковать страны НАТО, а также акцентировал внимание на том, что в последние годы в Европе растет количество странных инцидентов и диверсий — в частности, в Польше.

Также стало известно, что в столице Польши готовятся к возможным кризисным ситуациям, адаптируя Варшавский метрополитен для использования в качестве складов и укрытий.