Инфраструктурный шок: ЕС может не успеть перебросить войска в случае угрозы от России

Немецкие военные на танках Leopard 2A6 / © Associated Press

Из-за изношенных мостов, различных стандартов железнодорожных путей и запутанной бюрократии переброска войск НАТО к восточному флангу, граничащему с Россией, сейчас занимает около 45 дней. Цель Евросоюза — сократить этот срок до трех-пяти дней, что требует немедленной модернизации инфраструктуры и «военного Шенгена».

Об этом говорится в статье Financial Times.

Проблемы железнодорожной инфраструктуры и бюрократии в Европе

Различные стандарты ширины железнодорожных путей и сложная бюрократия существенно затрудняют переброску войск по территории Европы. После полномасштабного вторжения России в Украину Франция не смогла доставить танки в Румынию кратчайшим наземным маршрутом через Германию и была вынуждена отправлять их через Средиземное море.

Эти примеры подчеркивают, что европейские усилия по перевооружению — это не только вопрос закупки вооружений или увеличения численности армий. Важно также обеспечить оперативное перемещение военных, техники и боеприпасов с запада — где сосредоточено большинство сил НАТО — на восточный фланг Альянса.

45 дней вместо 3: вызов быстрой переброски войск

По оценкам чиновников ЕС, которые готовят новую инициативу по «военной мобильности», перемещение армии от ключевых портов на западе в страны, граничащие с Россией или Украиной, сейчас требовало бы около 45 дней. Цель — сократить этот период до пяти или даже трех дней.

Лейтенант-генерал Бундесвера Александер Зольфранк, который отвечает за подготовку Германии к центральной роли в такой операции, отмечает, что все элементы системы должны работать, «как швейцарские часы». По его словам, главное — послать Москве четкий сигнал сдерживания: «Мы знаем, что вы замышляете, и мы готовы. Смотрите, мы здесь».

Однако прежде чем войска НАТО двинутся через Европу, нужно политическое осознание угрозы, отмечают военные.

Во время наращивания российских войск у границ Украины перед вторжением в 2022 году некоторые западные лидеры сомневались, что президент РФ Владимир Путин решится на нападение.

«Как быстро мы можем понять, что они начинают делать? Далее — скорость принятия решений. Время, когда руководители говорят: нам надо мобилизоваться, доставать боеприпасы со складов. Часы тикают, и ты хочешь что-то сделать до того, как россияне нападут», — отметил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Европейским лидерам также придется согласовать с президентом США оценку угрозы и соответствующие действия НАТО. Изменяющаяся позиция Дональда Трампа в отношении России вызывает тревогу в Европе, но Вашингтон уверяет в преданности Альянсу и принципу взаимной обороны.

После получения разрешения НАТО начнется передвижение войск и техники на восток. Точные цифры для разных сценариев засекречены — так же как и маршруты.

Но дипломаты Альянса отмечают, что оценки экспертов — около 200 тыс. военных, 1500 танков и более 2500 единиц бронетехники, которые должны быть переброшены из США, Канады и Великобритании через Европу, — в целом соответствуют реальности.

«Военная мобильность — важный компонент эффективной безопасности и обороны, и правильная инфраструктура позволяет союзникам размещать нужные силы в нужном месте в нужное время», — заявил представитель НАТО.

Ходжес отметил, что сейчас американские карты ключевых маршрутов по Европе стали значительно точнее.

Однако, по словам исполнительного директора Генеральной ассамблеи Европейского сообщества железных дорог Альберто Маццолы, только сейчас Европа начинает осознавать масштаб проблемы.

«Нам надо проверить, какие тоннели в Европе пригодны для этого», — подчеркнул он.

Европейские стандартные габариты вагонов слишком узкие для крупной военной техники, а наклон путей может привести к падению тяжелых грузов.

«Если груз слишком тяжелый, он может просто слететь», — пояснил один из чиновников ЕС.

Чтобы устранить проблему различных железнодорожных стандартов в Балтии, Эстония, Латвия и Литва реализуют проект Rail Baltica стоимостью 24 млрд евро для интеграции в общеевропейскую сеть. Он изначально учитывал военные потребности.

Гендиректор Rail Baltica Марко Кивила отмечает, что унификация ширины колеи является критически важной для эффективности и безопасности — перегрузка военных создает «узкое место» и делает их уязвимыми.

Перевозка военной техники из Испании и Португалии будет сталкиваться с аналогичными трудностями, ведь Пиренейский полуостров также имеет другую ширину колеи.

Германия как ключевой логистический центр НАТО

Также значительные изменения нужны в автомобильной инфраструктуре, особенно в Германии, которая является ключевой из-за размещения там 37 тыс. американских военных. В 2023 году в Дрездене обвалился 100-метровый участок моста Карола, что стало символом состояния немецких дорог.

Доставка танков Leclerc в Румынию в 2022 году растянулась на недели, потому что немецкие таможенники сочли их слишком тяжелыми для проезда по дорогам. В результате танки пришлось перевозить морем из Марселя в Александруполис в Греции, а оттуда — по железной дороге.

Страны ЕС определили около 2800 инфраструктурных «узких мест», требующих модернизации; в Брюсселе этот список сократили до 500 приоритетных объектов.

Государства НАТО (кроме Испании) согласились увеличить оборонные расходы до 2035 года до 5% ВВП, из которых 1,5% могут направляться на инфраструктуру. В Германии оборонные структуры добиваются того, чтобы в рамках масштабного плана модернизации стоимостью 500 млрд евро в первую очередь обновляли ключевые маршруты.

Особенность в том, что войска будут двигаться через страны, которые формально не находятся в состоянии войны, поэтому придется соблюдать таможенные правила и законы относительно рабочего времени водителей.

«Если будет объявлена настоящая война, все эти бюрократические преграды исчезают. Но если это уже объявлено — мы опоздали. Это ключевой момент… Это еще не состояние войны», — отмечает Янник Гартманн из Колледжа обороны НАТО.

«Военный Шенген»: попытка унифицировать правила

Чиновники работают над своеобразным «военным Шенгеном», который должен унифицировать правила перемещения войск. Германия, Польша и Нидерланды уже подписали соглашение об упрощении таких перевозок.

Французский депутат Франсуа Кальфон подчеркивает, что «для одного и того же военного конвоя» разные страны могут требовать разные документы. Оцифровывать их не планируют — НАТО предпочитает бумажный формат из-за риска кибератак. Чтобы ускорить модернизацию, привлекают частные компании.

Вооруженные силы Германии подписали контракт на 260 млн евро с подразделением Rheinmetall, которое будет обеспечивать поддержку военных конвоев — от мест для отдыха до центров техобслуживания танков. У Бундесвера также есть соглашение с грузовым подразделением Deutsche Bahn.

Но, как отмечает Зольфранк, все еще существует «невероятное количество различной техники и невероятный объем различных боеприпасов», что затрудняет планирование.

«Невозможно спланировать каждый маленький винтик. Так это не работает. Но можно продумать варианты… И эта работа уже продолжается», — сказал лейтенант-генерал.

Легкая дивизия примерно из 15 тыс. военных и 7,5 тыс. единиц техники может потребовать до 200 поездов по 42 вагона каждый — всего 8,4 тыс. вагонов, по данным CER.

Европейская автомобильная промышленность призывает к «совместным тендерам и стандартизированным требованиям», чтобы стимулировать производство тяжелых транспортных средств.

Несмотря на масштабы всей этой работы, она необходима, отмечает Зольфранк.

«Мы должны думать о немыслимом. Это вопрос сдерживания. Сдерживание работает только тогда, когда мы вызываем доверие. А мы вызываем доверие только тогда, когда имеем планы — и готовы действовать», — высказался лейтенант-генерал Бундесвера.

Напомним, еще летом еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что европейские транспортные сети (дороги, мосты, железная дорога) не готовы к оперативной военной мобильности в случае угрозы со стороны России. Он предупредил, что военная техника НАТО может застрять в тоннелях, вызвать обвал мостов или столкнуться с чрезмерной бюрократией, поскольку сейчас переброска сил с запада на восток занимает недели, а иногда и месяцы. Большинство инфраструктуры создавалось без учета военных целей. Для исправления ситуации ЕС планирует инвестировать 17 млрд евро.