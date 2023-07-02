Инкубатор для агентов: в Бразилии начали расследование из-за российских шпионов

В стране стало больше российских агентов, пытающихся проникнуть на Запад.

В Бразилии начали расследование из-за того, что российские шпионы активно используют паспорта страны.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в прошлом году разведке Нидерландов удалось разоблачить российского шпиона Сергея Черкасова, пытавшегося устроиться стажером в Международный криминальный суд в Гааге под видом гражданина Бразилии.

Еще один подобный случай произошел в Бразилии в октябре 2020 года. Русский Михаил Микушин использовал паспорт Бразилии под именем Хосе Асис Джаммария и работал в университете города Тромсе. Однако, какая судьба постигла настоящего владельца паспорта, до сих пор неизвестно.

Третий случай. Россиянин, проживавший в Рио-де-Женейро, пытался выдать себя за Герхарда Даниэля Кампоса Виттиха. В прошлом году он неожиданно исчез, а позже был идентифицирован в Греции как россиянин Шмырев. Также выяснилось, что агент бежал в Россию с женщиной-шпионкой, все это время проживавшей под фальшивым именем в Греции.

"Следствием этих инцидентов стало расследование в Бразилии, чтобы выяснить, использует ли Москва эту страну как инкубатор для тайных агентов, пытающихся проникнуть на Запад", — пишет издание.

В разведке Бразилии обеспокоенности, что российских шпионов в стране может быть гораздо больше.

Тем временем президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не видит "военного решения" в Украине.

Ранее он высказался, что США следует прекратить "поощрять" войну в Украине и говорить о "мире".

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