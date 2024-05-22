Инновационный мост позволяет рабочим прокладывать дороги без остановки движения: как это работает

В Швейцарии был разработан оригинальный мобильный мост, который позволяет укладывать асфальт на дорогах общего пользования без необходимости останавливать движение на соответствующих полосах.

Об этом пишет Oddity Central.

В начале этого года Федеральное управление автомобильных дорог страны представило 257-метровый мобильный мост "Астра", позволяющий транспорту передвигаться через участки дороги, пока внизу ремонтируется инфраструктура. Это настолько простая концепция, что возникает вопрос, почему инженерам понадобилось так много времени, чтобы ее изобрести, но есть причина, почему Astra Bridge первый в своем роде – он не так прост, как кажется.

Руководитель проекта Юрг Мериан был вдохновлен эстакадой, которую он увидел в Австрии более десяти лет назад. Модульная конструкция была построена компанией Waagner Biro для национального дорожного управления страны Asfinag и состояла из нескольких частей, которые можно было размещать над участками дороги, позволяя автомобилям проезжать над ними, пока рабочие проводили ремонтные работы под ними. В конце концов Швейцария заказала одну такую эстакаду, но компания Merian не была ею полностью удовлетворена.

Хотя эстакада, безусловно, была пригодна для использования, она имела серьезные недостатки. Прежде всего, она не была мобильной, поэтому перемещение модулей с одного места на другое было совсем не простым, а условия труда работавших под ней людей были очень плохими. Пространство под рампой составляло всего 1,6 метра, поэтому работники, которые были выше его, должны были постоянно склонять головы, а уровень дорожного шума, измеренный в этом пространстве, иногда превышал 100 децибел.

Несколько лет назад Юрг Мериан решил усовершенствовать концепцию эстакады, и появился на свет Astra Bridge 1.0. Конструкция была поставлена на колеса, а верхняя часть была лучше изолирована, чтобы шум от дороги не был столь большой проблемой. Он также был значительно шире (5 метров) и выше (3 метра). К сожалению, у него были и другие недостатки, которые привели к его провалу. Во время пробного запуска в 2022 году мост "Астра" пришлось демонтировать под давлением общественности, хотя была выполнена только четверть запланированных работ по техническому обслуживанию. Крутой подъем на мост заставлял грузовики и другие низкорамные транспортные средства замедляться почти до полной остановки, создавая километровые пробки.

Новая версия имеет значительно меньший уклон рампы – 1,25 процента по сравнению с предыдущей (6,1 процента), что позволяет легко двигаться по ней с рекомендованной скоростью 60 км/ч. Он используется в Рехерсвилле, Золотурне, уже несколько недель, и пробок на нем практически нет. Он все еще неидеален, поскольку многие водители не ожидают, что посреди автобана появится 257-метровый мост, и замедляют движение больше, чем нужно, в то время как другие на соседних полосах делают то же самое, чтобы просто посмотреть на мост и рабочих под ним. Тем не менее, мобильный мост считается успешным.

Помимо предотвращения пробок и отставаний, мост также защищает рабочих от солнца и дождя и устраняет необходимость работать ночью, когда дорожное движение менее интенсивно. От строительных компаний было получено пять предложений на участок автомагистрали, где был использован мост "Астра", больше обычного, поскольку многие компании избегают проектов, требующих ночной работы.

Мост собирается на дороге, требующей асфальтирования, а затем буксируется со скоростью 0,5 км/ч от одного участка к другому, и хотя рабочим удается проложить лишь половину поверхности, если бы участок дороги был закрыт, Федеральное управление автомобильных дорог Швейцарии считает, что преимущества использование моста преобладают недостатки.

Мост был открыт всего несколько недель назад, но такие страны, как Норвегия, Германия и Нидерланды, уже выразили заинтересованность в нем. Дорожное управление Швейцарии готово поделиться технологией. На нее не зарегистрировано ни одного патента и не планируется подавать заявку, поскольку "ведение прибыльного бизнеса не является задачей федеральной компании".

Напомним, ученые создали удивительный материал, который может улавливать свет и расщеплять воду. Новый материал является тончайшим сусальным золотом в мире, которое получило уникальные свойства благодаря толщине в один атом.

Читайте также: