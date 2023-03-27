"Инопланетные силы еще раз решили побороться на стороне Украины": Черник — о "бавовне" в Тульской области РФ

Военный эксперт Петр Черник прокомментировал "бавовну" в Тульской области РФ и считает, что "рефлексия так называемой "СВО" уже пришла на территорию России".

Об этом он сказал в эфире телемарафона в понедельник, 27 марта.

"Мое личное мнение — какие-то инопланетные силы в очередной раз решили побороться на стороне Украины и там состоялся очередной хлопок. Я вношу такой юморик, потому что действительно все происходящее на их территории объективно должно находиться в абсолютной информационной тишине. Противник разбирает каждое наше аналитическое слово. Несколько недель назад мои собственные анализы по части боевой операции по Крыму были рассмотрены на площадке у Скабеевой. Они, конечно, там все перекрутили и оболгали, но это признак того, насколько мы для них интересны. Самое интересное и правильное заключение из этого хлопка — то, что рефлексия так называемой СВО вернулась и пришла на их территорию. И это невероятно хорошо. Чем больше такого хлопка будет, тем лучше. Пусть они также ощущают прикосновение этой гнусной и плохой войны", - сказал он.

Напомним, что 26 марта в одном из городов Тульской области РФ раздался мощный взрыв, в результате чего разрушены и ранены. Причиной инцидента россияне называют украинский дрон "Камикадзе", а в Сети уже даже появилось видео, на котором они рассматривают обломки этого дрона.

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