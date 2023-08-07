Иностранная интервенция в Нигер и гибель экс-нардепа: главные новости ночи 7 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 7 августа 2023:
- Диктатор КНДР приказал увеличить производство оружия Читать далее –>
- В Кремле рассказали, сколько Путин наберет голосов на предстоящих "выборах" Читать далее –>
- На войне погиб бывший народный депутат Читать далее –>
- Китай во второй раз пригласил главу дипломатии ЕС Борреля с визитом в Пекин Читать далее –>
- В Нигере мятежники закрыли воздушное пространство и готовятся к иностранной интервенции Читать далее –>
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