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Иностранная интервенция в Нигер и гибель экс-нардепа: главные новости ночи 7 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1165
Время на прочтение
1 мин
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Иностранная интервенция в Нигер и гибель экс-нардепа: главные новости ночи 7 августа 2023 года

Военный переворот в Нигере / Фото: reuters.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 7 августа 2023:

  • Диктатор КНДР приказал увеличить производство оружия Читать далее –>
  • В Кремле рассказали, сколько Путин наберет голосов на предстоящих "выборах" Читать далее –>
  • На войне погиб бывший народный депутат Читать далее –>
  • Китай во второй раз пригласил главу дипломатии ЕС Борреля с визитом в Пекин Читать далее –>
  • В Нигере мятежники закрыли воздушное пространство и готовятся к иностранной интервенции Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1165
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