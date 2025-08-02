Иностранное водительское удостоверение без экзаменов: где уже можно обменять права

Водительское удостоверение / © УНИАН

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Граждане Украины за границей могут обменять украинское водительское удостоверение на иностранное без сдачи теоретических и практических экзаменов. Такую возможность регулирует международные договоры о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя, которые уже вступили в силу.

Об этом пишет Главный сервисный центр МВД.

Где работает инициатива

Как отмечается, соответствующие международные договоры уже вступили в силу следующими странами:

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Испания (с 2010 года);

Италия — (с 2016 года);

ОАЭ (с 2021 года);

Турция и Литва (с 2023 года).

Так, уехавшие в эти страны украинцы могут обменять свое украинское удостоверение водителя на соответствующий документ иностранного государства, обратившись в местные компетентные органы. Важно, что для этого не нужно сдавать теоретические и практические экзамены.

Перечень подлежащих обмену категорий удостоверений водителя определен в каждом конкретном международном договоре.

Добавляется, что список стран будет расширяться.

Напомним, в Украине водителям следует останавливаться в 9:00, чтобы почтить память погибших украинцев во время полномасштабной войны. Если водитель не остановит свой автомобиль по требованию патрульных, ему грозит штраф до 153 грн.

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Известно, что проезд на запретный сигнал светофора или отсутствие реакции на жесты регулятора карается штрафом в размере 510 гривен.

«В случае же отказа остановиться по законному требованию полицейского, нарушителю грозит административная ответственность — штраф в 153 гривны или даже лишение водительских прав сроком от трех месяцев до полугода», — завершили в сообщении.