"Иностранные агенты": в Москве во время митинга задержали 10 журналистов

"Иностранные агенты": в Москве во время митинга задержали 10 журналистов

Журналисты протестуют против того, что в России в перечень "иностранных агентов" попали практически все медиа и журналисты, которые позиционируют себя независимыми от Кремля.

В Москве задержали 10 журналистов, которые вышли на одиночные пикеты под здание ФСБ, выступая против признания СМИ "иностранными агентами". Накануне этот список пополнили телеканал "Дождь" и издание "Важные истории", которое публиковало расследования о семье и окружении Владимира Путина.

Об этом 22 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Пикетчики принесли плакаты с надписями "Журналистика не преступление" и "Вы боитесь правды". Как только они их развернули, начались задержания. Журналистов обвинили в нарушении правил проведения протестов — им грозят штрафы до 300 долларов.

С начала года в России в перечень "иностранных агентов" попали практически все медиа и журналисты, которые позиционируют себя независимыми от Кремля.

Новости мира: в Москве задержали 10 журналистов, которые поддерживали "Дождь" и "Важные истории"

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