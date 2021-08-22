"Иностранные агенты": в Москве во время митинга задержали 10 журналистов

Журналисты протестуют против того, что в России в перечень "иностранных агентов" попали практически все медиа и журналисты, которые позиционируют себя независимыми от Кремля.
В Москве задержали 10 журналистов, которые вышли на одиночные пикеты под здание ФСБ, выступая против признания СМИ "иностранными агентами". Накануне этот список пополнили телеканал "Дождь" и издание "Важные истории", которое публиковало расследования о семье и окружении Владимира Путина.
Об этом 22 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.
Пикетчики принесли плакаты с надписями "Журналистика не преступление" и "Вы боитесь правды". Как только они их развернули, начались задержания. Журналистов обвинили в нарушении правил проведения протестов — им грозят штрафы до 300 долларов.
С начала года в России в перечень "иностранных агентов" попали практически все медиа и журналисты, которые позиционируют себя независимыми от Кремля.