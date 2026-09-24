Иностранцев, получающих помощь в Польше, предупредили о проверках: коснется ли украинцев

Польша / © Associated Press

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В Польше иностранцев, получающих пособие по программе «800+», дополнительно проверяют через государственные реестры. В частности, ZUS выясняет, действительно ли получатель проживает в стране, а также проверяет информацию о временной защите и пересечении границы.

В Учреждении социального страхования объяснили, что одним из ключевых критериев является фактическое проживание в Польше, пишет InPoland.

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«Мы проверяем условие проживания в Польше, в частности, в реестре лиц, которым предоставлена временная защита, которую ведет Пограничная служба. Там, например, регистрируются данные о пересечении польской границы», — пояснили в ZUS.

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Если по имеющимся данным, учреждение не может подтвердить выполнение всех условий, выплату могут временно приостановить.

В то же время, это не означает автоматической потери права на помощь. Заявителю следует предоставить пояснения и документы, подтверждающие выполнение необходимых требований.

В таком случае ZUS сам связывается с получателем и уведомляет, какие именно документы нужно подать. Если все условия будут подтверждены, выплата будет возобновлена с того месяца, когда ее приостановили.

Проверить статус помощи и получить запросы ZUS можно через личный кабинет eZUS.

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Украинцы уже сталкивались с массовой приостановкой выплат

Ранее украинцы в Польше начали массово сообщать о приостановлении ежемесячной помощи «800+» на детей.

В соцсетях родители писали, что получали сообщения от ZUS из-за разногласий в данных Пограничной службы. Речь шла, в частности, о несоответствиях по поводу дат или самого факта пересечения границы.

При этом подобные письма получали даже родители детей, родившихся в Польше, имеют статус UKR и не уезжали из страны.

По словам тех, кто обращался в ZUS, им советовали подать заявление в произвольной форме и подтвердить, что ребенок постоянно находился в Польше.

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Среди получателей помощи также предполагалось, что причиной массовых сообщений мог быть технический сбой. В ZUS заявляли, что выясняют обстоятельства ситуации.

Украинцы за рубежом — последние новости

В то же время в Польше меняется отношение к украинским беженцам. По данным опросов CBOS, 52% поляков выступают против приема новых беженцев из Украины.

The Guardian среди причин называл усталость от войны, исторические споры, российскую дезинформацию, а также то, что украинцы все активнее интегрируются в экономику Польши, открывают бизнес и становятся конкурентами на рынке труда и услуг.

Издание отмечало, что польское общество оказалось не полностью готовым к тому, что украинцы перестанут восприниматься только как получатели помощи и станут самостоятельными участниками экономической и общественной жизни страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский поблагодарил польского коллегу Кароля Навроцкого за поздравление с Днем Независимости, но подчеркнул, что стремится развивать отношения с Польшей, опираясь на уважение.

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