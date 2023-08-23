Инсценирование, месть Путина или случайность: что говорят западные эксперты о вероятной гибели Пригожина

Западные эксперты активно комментируют вероятную гибель главы террористического ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Там считают, что к его вероятной ликвидации причастен диктатор Путин, который так и не смог простить восстания против путинского режима. Некоторые предполагают, что инцидент с падением самолета мог быть инсценировкой.

Об этом пишут Sky News.

Профессор Дэвид Льюис, эксперт по глобальной политике из Университета Эксетера считает, что сбивание самолета является чем-то новым для России, однако полностью вписывается в деятельность режима Путина.

"Сбиение самолета необычно даже для России, но оно вписывается в стиль Путина, который имеет дело со своими оппонентами с помощью символических форм мести даже через некоторое время после происшествия. Но это будет иметь политические последствия. Смерть Пригожина разозлит многих из солдат "Вагнера", – считает Дэвид Льюис.

Филипп Шорт, журналист и автор книги "Путин: его жизнь и времена" подчеркнул, что вероятная смерть Пригожина для него не новость. Он поиронизировал, что, по крайней мере, террорист не выпал с балкона.

"Приказал Путин? Возможно. Но, скорее всего, он просто дал понять, что Пригожин больше не находится под его защитой. И не забывайте, что, хоть это и маловероятно, нельзя исключать случайную авиакатастрофу. Я не даю этому высшую вероятность, но иногда самое невероятное объяснение оказывается верным", — сказал он.

Доктор Алан Мендоза, основатель и исполнительный директор Общества Генри Джексона, говорит, что он тоже не удивлен этой новостью.

"Пригожин причинил наибольший шок за время правления Путина, возглавив мятеж против высшего военного руководства России. Путину нужно восстановить свою власть. Те, кто едет с Пригожиным, будут его соратниками, а не нейтралами — их устранение действительно помогает Путину, поскольку уменьшает количество его военных.. Короче говоря, это была слишком хорошая возможность для Путина, чтобы ею не воспользоваться", — считает он.

Военный аналитик Шон Белл считает, что смерть Пригожина могла быть инсценировкой, чтобы террорист мог спокойно жить в "тени".

"Возможно, это была сфабрикованная история, чтобы Пригожин тихо ускользнул и жил где-то в изгнании, под париком и с определенной степенью конфиденциальности", — сказал Шон Белл.

Напомним, в РФ разбился самолет, который мог принадлежать Пригожину. Впоследствии в Росавиации заявили, что террорист Евгений Пригожин был в списке пассажиров упавшего в Тверской области самолета.

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