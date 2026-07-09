Инструктор внезапно выпрыгнул из самолета: то, что сделала 22-летняя студентка, поразило всех

Пилот (иллюстративный фото) / © pexels.com

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В Аргентине 22-летняя студентка-пилот сумела самостоятельно и безопасно приземлить самолет Cessna C150 после того, как ее инструктор открыл дверь и выпрыгнул из кабины во время учебного полета. Мужчина погиб.

Об этом сообщает Unilad.

Сообщается, что инцидент произошел 4 июля во время полета над городом Толедо. По словам директора летной школы Flying Parrot Cordoba Эдуардо Альвареса, где работал погибший, 42-летний инструктор Леандро Бертаццо внезапно принял трагическое решение.

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«Она сказала, что он снял наушники, разложил свои вещи, включая мобильный телефон, отстегнул ремень безопасности, открыл дверь, которую очень трудно открыть, и выпрыгнул», — отметил Эдуардо Альварес.

По данным медиа, последними словами инструктора перед прыжком были: «Вы знаете, что делать, продолжайте двигаться вперед».

Студентка, личность которой не разглашается, сначала подумала, что у инструктора есть парашют, но быстро поняла реальность ситуации. Несмотря на шок и минимальный опыт самостоятельных полетов, девушка спокойно известила о происшествии авиационные службы и развернула самолет. Она совершила посадку в аэропорту Коронель Ольмедо в Кордове.

«Она направила сообщение о ситуации и вернулась на взлетно-посадочную полосу для посадки. Она была очень поражена, но с полным профессионализмом доставила самолет в аэродром и совершила идеальную посадку», — добавил руководитель аэроклуба, охарактеризовав действия пилота как зрелые и решительные.

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Спасательные службы обнаружили тело Леандро Бертаццо в поле через 20 минут после оповещения. Директор школы отметил, что этот поступок стал шоком для всех, поскольку инструктор был жизнерадостным и «всегда улыбался».

«Нет возможности об этом подумать или понять, но человеческий разум так сложен, так коварен. Вот почему произошло то, что произошло», — заявил Альварес.

В настоящее время местная полиция и экстренные службы проводят расследование. Несмотря на свидетельство о преднамеренном прыжке, следователи проверяют все версии, в частности, возможность технической неисправности дверей или механизмов безопасности. Правоохранители планируют тщательно изучить техническую документацию летной школы и осмотреть воздушное судно.

Напомним, грузовой самолет с пятью членами экипажа на борту внезапно исчез с радаров над Аравийским морем во время выполнения регулярного рейса из Объединенных Арабских Эмиратов в Пакистан. Перед катастрофическим падением с высоты более десяти километров экипаж успел сообщить о серьезных технических проблемах с навигационной системой и критической потере контроля над управлением.

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