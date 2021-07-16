"Инструменты" ФРГ для защиты Украины и жертвы паводка в Европе. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наличии "ряда инструментов" против России в случае ее отказа транспортировать газ через Украину. Читать дальше ->
- На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли поселок Нью-Йорк. Читать дальше ->
- В Германии и Бельгии по меньшей мере 67 человек погибли в результате мощного паводка, образовавшегося во время рекордных ливней. Читать дальше ->
- Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. Читать дальше ->
- 18-летний Оливер Дэмен из Нидерландов 20 июля присоединится к космическому путешествию основателя Amazon Джеффа Безоса и станет самым молодым человеком, когда-либо бывавшим в космосе. Читать дальше ->