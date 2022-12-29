Интересен инцидент с падением ракеты в Беларуси: посла Украины вызвали в МИД РБ

Из-за ракеты, якобы упавшей на территорию Беларуси во время массированной атаки Украины, в Министерство иностранных дел РБ вызвали посла Украины Игоря Кизима и выразили ему протест.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает провластное госагентство 2Белта", близкое к белорусскому режиму Лукашенко.

Во внешнедипломатическом ведомстве Беларуси заявляют, что упавшая 29 декабря в Брестском районе ракета есть украинская. В дипучреждении это называют "очень серьезным инцидентом" и требуют, чтобы Украина провела тщательное расследование всех обстоятельств.

"Белорусская сторона максимально серьезно относится к этому вопросу. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест. Мы требовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех", — сказал Анатолий Глаз.

Вероятное падение ракеты в Беларуси

Во время массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря в Брестской области Белоруссии упала часть ракеты от зенитного ракетного комплекса С-300. У Лукашенко сразу назвали ее украинским.

Между тем, в Воздушных силах Украины отметили, что верить режиму Лукашенко, как и режиму Путина, не стоит. Там пообещали, что украинская сторона проведет объективный контроль ситуации и последствия очередной атаки РФ. О результатах сообщат позже.

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