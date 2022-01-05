"Интересное эволюционное приспособление": полярники показали, как пингвины "маршируют" к океану (видео)

Пингвины ходят строем из-за того, что в воде их поджидают хищники.

Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" показали, как пингвины "маршируют" к океану строем. Видео опубликовал Национальный Антарктический научный центр.

"Несколько раз в сутки наши полярники наблюдают интересную картину: как пингвины организованными шеренгами "маршируют" к океану, чтобы полакомиться крилем", — говорится в сообщении.

Биолог НАНЦ Артем Джулай объяснил, что пингвины ходят строем из-за того, что в воде их караулят хищники: чаще морские леопарды, реже косатки. Если пингвины броситься за едой все вместе, то риск для каждой птицы меньше, чем если они будут питаться в одиночку. Ведь пока леопард ухватит кого-нибудь одного, другие спокойно поедят криля.

"Более того: нередко пингвины подталкивают друг друга прыгнуть первым в воду, ведь первый смельчак больше рискует стать жертвой. Поэтому иногда они могут топтаться на берегу до получаса, пока самый храбрый нырнет в океан. Тогда уже за ним массово бросаются другие", – объясняет биолог.

В то же время в воде пингвины часто пытаются спасти своего товарища, попавшего в пасть леопарда. Для этого они начинают кружиться возле хищника, чтобы он расцепил челюсть, стремясь захватить еще одну добычу.

"Вот такое интересное эволюционное приспособление", – говорят ученые.

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