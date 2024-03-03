Китай и РФ обсудили войну в Украине: озвучена позиция Пекина

В Китае считают, что урегулирование военного конфликта на территории Украины должно проходить с участием представителей РФ.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявили, что невозможно обсуждать урегулирование войны в Украине без участия Москвы

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД России.

Китайский посол встретился с Галузиным в рамках своего второго турне в Европу, посвященного политическому урегулированию украинского кризиса. Программа поездки также включает визиты в Польшу, Украину и Германию.

"Состоялся очень заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по теме украинского кризиса. Было заявлено, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности", – говорится в сообщении о результатах встречи на сайте МИД РФ.

Напомним, Китай представил свой мирный план из 12 пунктов относительно войны России против Украины. Среди прочего план предусматривает отказ от “менталитета холодной войны”, прекращение военных действий и “односторонних санкций” против России, а также возобновление мирных переговоров.

Комментируя предложение Китая, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Киев и западные союзники со временем согласятся на "мирный план".

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