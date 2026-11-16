Интернет исчезнет, а банковские счета обнулятся: что стоит "пророчеством" о глобальном коллапсе 17 ноября

Хакеры, кибератака / © Pexels

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Дату «конца» интернета конспирологи назначили на 17 ноября 2026 года уже завтра, однако прямых доказательств такого сценария нет. Реальное «глобальное событие» в этот день — лишь тест американской системы экстренного оповещения, во время которой прервутся теле- и радиоэфир.

Об этом пишет IFLScience .

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Авторы страшилки обещают гораздо более мрачный сценарий, чем прерванная речь. По их неподтвержденным утверждениям, кибератака с применением искусственного интеллекта якобы оставит мир без интернета или электричества . В отдельных версиях к этому добавляют «обнуление» банковских счетов и отключение сети на три месяца, которое вроде бы обрушит мировую торговлю и инфраструктуру.

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IFLScience предполагает, что конкретная дата могла появиться из-за ошибочного толкования реального события. На 17 ноября Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) совместно с Федеральной комиссией по связи (FCC) действительно запланировало общенациональный тест Системы экстренного оповещения – EAS.

По официальному документу тест начнется в 14:20 по восточному времени США. Если обстоятельства потребуют переноса, его проведут 3 декабря.

При прерывании теле- и радиопрограмм зрители и слушатели получат звуковое и текстовое сообщение на английском и испанском языках. В нем прямо объяснят, что происходит, а завершат словами: «Это только тест. От общественности не требуется никаких действий».

Смартфоны и компьютеры эта проверка, по объяснению IFLScience, задеть не должна. Центр противодействия дезинформации также отверг связь между тестом и угрозами оставить людей без связи и денег.

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«Речь идет только о тестовом сообщении на радио и телевидении. Отключение интернета или ограничение доступа к банковским счетам не предусмотрено», — отметили там.

Как рекомендации о запасах превратили в «доказательство» катастрофы

ЦПД еще 9 ноября опроверг слух об «обнулении» счетов и отключении интернета на три месяца . В Центре объяснили, что авторы сообщений опирались на слухи и непроверенные данные, а к ним привязали американский тест оповещения.

Для убедительности распространители использовали и реальные рекомендации правительств разных стран по запасам на случай чрезвычайных ситуаций. По объяснению ЦПИ эти советы не связаны с 17 ноября и не содержат предупреждений о кибератаке. Именно на них авторы панических сообщений ссылались, призывая людей запасаться продуктами, водой и наличными.

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