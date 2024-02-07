Интервью американского пропагандиста Карлсона с Путиным: реакция западных журналистов

Американские и европейские журналисты возмутились циничным утверждением Карлсона, что до сих пор никто не хотел услышать путинскую версию причины вторжения в Украину.

После того, как бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, неоднократно подвергавший сомнению поддержку Украины, приехал в Москву и заявил, что возьмет интервью у российского диктатора Владимира Путина, появилась реакция представителей западных СМИ.

Об этом сообщает издание Politico.

Американские и европейские журналисты возмутились циничным утверждением Карлсона, что до сих пор никто не хотел услышать путинскую версию причины вторжения в Украину.

“Многие журналисты взяли интервью у Путина, который также часто выступает с широко освещаемыми речами. Интервью Карлсона отличается тем, что он не журналист, он пропагандист, который в своей истории помогал автократам скрывать коррупцию”, – написала Энн Эпплбаум, американская журналистка и историк, в сети X (ранее Twitter).

Хотя Карлсон действительно стал первым американцем, взявшим интервью у Путина с начала полномасштабного вторжения в Украину почти два года назад, журналисты крупных СМИ в Соединенных Штатах и Европе поспешили отметить, что неоднократно предлагали Кремлю это сделать.

"Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся брать интервью у президента Путина ежедневно с момента его полномасштабного вторжения в Украину? Это абсурд – мы будем продолжать просить об интервью, как и многие годы до этого”, — заявила Кристиан Аманпур, главная международная ведущая CNN.

Редактор российского отдела BBC Стив Розенберг написал, что BBC "за последние 18 месяцев подала несколько запросов в Кремль", но всегда ответ был отказ.

"Бедный, бедный Владимир Путин, До сих пор никто на Западе не имел возможности услышать, как он объясняет все замечательные причины, почему он должен был вторгнуться в Украину", — иронически написал главный корреспондент Wall Street Journal по иностранным делам Ярослав Трофимов, вспомнив речь хозяина Кремля в день вторжения 24 февраля 2022 года.

"Он [Такер Карлсон] говорит, что берет интервью у Путина, потому что свобода слова является правом американцев с рождения", — написала корреспондент BBC в Восточной Европе Сара Рейнсфорд, которую изгнали из России в 2021 году после того, как ее объявили угрозой национальной безопасности. "Знает ли он, что Путин считал преступлением говорить правду о войне России против Украины? Что независимые российские журналисты сбежали, чтобы избежать тюрьмы?" – риторически спрашивает она.

Карлсон, изгнанный с телеканала Fox в прошлом году, сказал, что интервью будет опубликовано "неотредактированным" на его личном веб-сайте.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в среду, 7 февраля, подтвердил, что интервью уже состоялось, но не сообщил, когда оно выйдет в эфир.

Песков также подтвердил, что Кремль получил бессчетные запросы на интервью от западных журналистов. Но Москва считает все эти СМИ пристрастными и односторонними. Карлсона выбрали из-за его "другой позиции".

Напомним, накануне скандально известный бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина, потому что раньше никто не выслушал его мнения о причинах вторжения в Украину.

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