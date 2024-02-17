Интервью Путина Карлсону записывали дважды: был ли настоящий хозяин Кремля в кадре — эксперт

Первый вариант интервью был записан в присущей Такеру Карлсону свободной манере, но двойник Путина несколько раз "прокололся".

Политический аналитик Валерий Соловей считает, что интервью президента РФ Владимира Путина скандальному американскому экс-телеведущему Такеру Карлсону записывали дважды. При этом американец общался с двойником.

Такое мнение эксперт высказал в комментарии на YouTube-канале УНИАН.

По словам Соловея, первый вариант интервью был записан в присущей Такеру Карлсону свободной манере, но двойник Путина несколько раз "прокололся" — наговорил лишнего и жестко "спалился". Тогда кураторы этого интервью, чтобы не позорить Кремль на весь мир, потребовали переписать разговор.

"Интервью записали во второй раз в более сдержанной и скучной манере", — сказал Соловей.

Аналитик отметил, что с точки зрения пиара хозяина Кремля так интервью нельзя было вести, но у его организаторов другого выхода не было.

“Двойник не очень хорошо мыслит, мог просто заучить. Было понятно, что он заучил исторический экскурс и должен был его полностью произнести, иначе он сбился бы. Так бывает с усердными, но тупыми учениками – они что-то заучивают, но если остановить вопросом — все, хана... Так было и с Евгением Васильевичем – это имя и отчество двойника Путина, который старательно, но не всегда удачно играет роль президента", — сказал Соловой.

Он подчеркнул, что его предположение подтверждает реакция Карлсона на вопрос о том, уверен ли он, что общался именно с Путиным. Как отмечает аналитик, интервьюер отказался от каких-либо комментариев на эту тему.

Напомним, российский диктатор Путин во время своего интервью американскому провокатору хакеру Карлсону почти полчаса рассказывал вымышленную "историю Украины".

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