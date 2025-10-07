Интимный скандал: суд наказал мужчину за "чрезмерные" поцелуи в самолете

Во время рейса Air New Zealand произошел «интимный скандал»

В Новой Зеландии мужчину приговорили к общественным работам и домашнему аресту после того, как он не сдержал чувств к своей партнерше во время авиарейса . «Чрезмерные» поцелуи и ласки партнерши повлекли за собой значительный дискомфорт среди других пассажиров и членов экипажа.

Интимный скандал во время полета

Инцидент произошел на внутреннем рейсе между Оклендом и Нельсоном, на борту которого находились 48 пассажиров и двое бортпроводников. 30-летний Рубен Джереми Финн и его 32-летняя партнерша Бронте ЛеЛивр получили неоднократные предупреждения с требованием прекратить «интенсивные публичные проявления чувств».

После первого требования прекратить, Финн засунул руку в бюстгальтер ЛеЛивр. Когда же к паре приблизился бортпроводник, они делали вид, что спят. В конце концов, пара арестовали. Оба признали себя виновными в совершении неблаговидного акта в общественном месте.

Приговор суда

В конце сентября Рубен Джереми Финн предстал перед окружным судом Нельсона. Судья Гарри Баркл заявил, что действия пары повлекли за собой «большое смущение и дискомфорт». Судья также отметил, что у Финна уже есть 21 судимость, которые он «накопил» в течение 20 последних девяти лет. Адвокат Финна подтвердил, что у него был проблемы с наркотиками и страстью к азартным играм.

Суд признал поведение Финна во время авиарейса стражей наказания и приговорил его к 6 месяцам общественного заключения по сравнению с комендантским часом. Это требует от осужденного оставаться в утвержденном месте жительства с 20:00 до 05:00 по местному времени.

Кроме того, мужчине присудили 12 месяцев интенсивного надзора, являющегося типом реабилитационного приговора, призванного снизить вероятность повторного правонарушения.

Партнерша Финна, Бронте ЛеЛивр, вернется в суд для вынесения приговора в ноябре.

