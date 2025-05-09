Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римский Лев XIV будет официально интронизирован во время мессы 18 мая, а свою первую всеобщую аудиенцию осуществит 21 мая.

Об этом пишет Reuters.

Ватикан обнародовал расписание ближайших событий Папы, включая встречи с кардиналами, чиновниками Ватикана, представителями СМИ и дипломатическим корпусом.

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Напомним, кардинал Роберт Превоcт стал новым Папой Римским и принял сан под именем Лев XIV — первый представитель США на святом престоле. Ему 69 лет, он родился в Чикаго.

69-летний кардинал стал первым американским понтификом, возглавив Римско-католическую церковь, насчитывающую 1,4 млрд верующих.

8 мая новоизбранный Папа произнес с балкона базилики святого Петра свою первую речь.

Обратившись к толпе на итальянском языке, понтифик сказал: «Мир всем вам. Самые дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа. Я хотел бы передать поздравления мира вашим семьям, всем вам, где бы вы не были. Пусть мир будет с вами».

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Накануне 133 кардинала со всего мира собрались в Риме, чтобы выбрать следующего понтифика после смерти Папы Римского Франциска, скончавшегося в Пасхальный понедельник, 21 апреля.