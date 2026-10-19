Инцидент на Днестре: украинец, которого ловили пограничники, просит убежища в Молдове

Пограничники Молдовы

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Гражданин Украины, прибывший в больницу в Сороках с сотрясением мозга после того, как его пытались задержать украинские пограничники при попытке мужчины незаконно переплыть реку Днестр, просит убежища в Молдове. В ГНСУ сообщили, что пограничников отстранили от охраны границы.

Об этом сообщает TVR MOLDOVA пресс-служба Пограничной полиции.

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Беглец остается в больнице с сотрясением мозга

Гражданин Украины, которого преследовали на Днестре, находится в Сороческой районной больнице Молдовы. По данным TVR Moldova, 49-летнего киевлянина госпитализировали в травматологическое отделение с сотрясением мозга.

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Врач-травматолог Дорин Жамба сообщил, что мужчина поступил в медучреждение при сознании, но жаловался на головную боль и головокружение, а также общий тремор.

По словам врача, пациент утверждал, что его несколько раз ударили по голове, вероятно, веслом. Медик отметил, что состояние украинца стабильное, а общее самочувствие удовлетворительное. В то же время мужчина должен оставаться в больнице еще несколько дней для продолжения лечения.

Пограничников передали Украине

В полиции сообщили, что двух украинских пограничников, задержанных в Молдове, передали украинским властям согласно двустороннему соглашению. Они перевозили оружие, которое было конфисковано вместе с лодкой после уголовного расследования, начатого властями в Кишиневе.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что служебное расследование, проводимое пограничным отрядом по этой ситуации, продолжается. Военнослужащие из состава пограничного наряда в настоящее время к несению службы по охране государственной границы не привлекаются

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Что произошло на Днестре

Инцидент произошел 15 октября вблизи села Голошница Сорочицкого района Молдовы. По информации молдавских СМИ, в Винницкой области два украинских пограничника на моторной лодке пересекли государственную границу во время операции по задержанию гражданина Украины, который пытался переплыть Днестр.

Из-за обмеления Днестра и неисправности двигателя лодка с украинскими пограничниками прибыла на молдавский берег.

По словам самого мужчины и свидетельствами очевидцев, во время переправы за ним двигалась лодка с двумя пограничниками. Украинец утверждал, что они пытались его ударить, а лодку направляли так, чтобы она могла попасть под винт. Несколько местных жителей с молдавского берега вмешались и вытащили мужчину из воды.

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Молдавская сторона задержала нарушителя границы. Украинская ГНСУ сообщила о начале служебного расследования, в частности, о действиях пограничного наряда. Также между представителями пограничных служб двух стран состоялась встреча по выяснению обстоятельств инцидента.

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