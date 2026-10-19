ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
61
Время на прочтение
2 мин

Инцидент на Днестре: украинец, которого ловили пограничники, просит убежища в Молдове

Гражданин Украины, которого преследовали на Днестре, находится в Сороческой районной больнице Молдовы с сотрясением мозга, мужчине 49 лет.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пограничники Молдовы

Пограничники Молдовы

Гражданин Украины, прибывший в больницу в Сороках с сотрясением мозга после того, как его пытались задержать украинские пограничники при попытке мужчины незаконно переплыть реку Днестр, просит убежища в Молдове. В ГНСУ сообщили, что пограничников отстранили от охраны границы.

Об этом сообщает TVR MOLDOVA пресс-служба Пограничной полиции.

Беглец остается в больнице с сотрясением мозга

Гражданин Украины, которого преследовали на Днестре, находится в Сороческой районной больнице Молдовы. По данным TVR Moldova, 49-летнего киевлянина госпитализировали в травматологическое отделение с сотрясением мозга.

Врач-травматолог Дорин Жамба сообщил, что мужчина поступил в медучреждение при сознании, но жаловался на головную боль и головокружение, а также общий тремор.

По словам врача, пациент утверждал, что его несколько раз ударили по голове, вероятно, веслом. Медик отметил, что состояние украинца стабильное, а общее самочувствие удовлетворительное. В то же время мужчина должен оставаться в больнице еще несколько дней для продолжения лечения.

Пограничников передали Украине

В полиции сообщили, что двух украинских пограничников, задержанных в Молдове, передали украинским властям согласно двустороннему соглашению. Они перевозили оружие, которое было конфисковано вместе с лодкой после уголовного расследования, начатого властями в Кишиневе.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что служебное расследование, проводимое пограничным отрядом по этой ситуации, продолжается. Военнослужащие из состава пограничного наряда в настоящее время к несению службы по охране государственной границы не привлекаются

Что произошло на Днестре

Инцидент произошел 15 октября вблизи села Голошница Сорочицкого района Молдовы. По информации молдавских СМИ, в Винницкой области два украинских пограничника на моторной лодке пересекли государственную границу во время операции по задержанию гражданина Украины, который пытался переплыть Днестр.

Из-за обмеления Днестра и неисправности двигателя лодка с украинскими пограничниками прибыла на молдавский берег.

По словам самого мужчины и свидетельствами очевидцев, во время переправы за ним двигалась лодка с двумя пограничниками. Украинец утверждал, что они пытались его ударить, а лодку направляли так, чтобы она могла попасть под винт. Несколько местных жителей с молдавского берега вмешались и вытащили мужчину из воды.

Осторожно, лайка, видео 18+

Молдавская сторона задержала нарушителя границы. Украинская ГНСУ сообщила о начале служебного расследования, в частности, о действиях пограничного наряда. Также между представителями пограничных служб двух стран состоялась встреча по выяснению обстоятельств инцидента.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie