Инцидент в Балтийском море: российские истребители нарушили зону безопасности польского объекта

Российские истребители пролетели над польской буровой в Балтийском море / © The Aviationist

В пятницу, 19 сентября, российские истребители нарушили зону безопасности Польши и пролетели над буровой платформой в Балтийском море.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши в социальной сети X.

«Два российских истребителя совершили низкий пролет над платформой Petrobaltic в Балтийском море. Зона безопасности платформы была нарушена», — говорится в сообщении.

Польские пограничники добавили, что проинформировали об инциденте с истребителями командования Вооруженных сил Польши и других служб безопасности страны.

Второй инцидент за день

Инцидент на Балтике стал вторым через день. Несколькими часами ранее три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там 12 минут. Министр иностранных дел Эстонии назвал вторжение российских истребителей "беспрецедентно дерзким".

Кая Каллас приговорила вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Она назвала этот инцидент "чрезвычайно опасной провокацией" . Каллас отметила, что это уже третье подобное нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше усиливает напряженность в регионе.

После этого Эстония обратилась к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4 Североатлантического договора. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что «такое нарушение абсолютно неприемлемо».