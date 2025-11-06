Инцидент в финской школе: украинскую ученицу заставили петь "Калинку"

Мама девочки, музыканты Ирина Горкун-Силен

Резонансный инцидент произошел в школе финского города Эспоо, где 11-летнюю ученицу украинского происхождения заставили исполнять песню Калинка во время урока музыки. Этот случай мгновенно вызвал волну возмущения со стороны матери девочки и всего украинского общества, что снова актуализировало острый вопрос о недопустимости нормализации культуры страны-агрессоры на территории Финляндии.

Об этом пишет финское издание Yle.

Инцидент произошел в школе Storängen в городе Эспоо. По словам матери девочки, музыканты Ирины Горкун-Силен, ее 11-летняя дочь Николь, родившаяся в Финляндии, рассказала, что на уроке музыки учительница знакомила класс с русской культурой. Все ученики должны петь песню «Калинка».

«Николь объяснила, что она украинка и не хочет использовать русский язык. На это учительница ответила ей, что „в школе мы не говорим о войне“.

По словам матери, ребенок понял, что за невыполнение задания получит плохую оценку, и поэтому был вынужден петь, что стало для нее глубоко травматическим опытом.

«Что если бы на его месте был украинский ребенок, родители которого погибли от рук россиян?» — задает риторический вопрос мать.

Она также выразила удивление, почему ознакомление с музыкальными культурами мира началось именно с русской, назвав это нормализацией агрессора. Особого цинизма ситуации добавляет тот факт, что песня «Калинка» получила мировую известность в исполнении хора Советской армии — мощного символа советской, а теперь и современной российской милитаристской идеологии.

Директор школы Эллинор Хеллман отказалась комментировать этот случай, ограничившись формальным заявлением, что школа придерживается национальной учебной программы, а учителей «поощряют вдумчиво отвечать на вопросы учеников, учитывая потребности всей группы».

Зато в Национальном управлении образования Финляндии признали, что в контексте войны определенный контент может вызвать сильные эмоции. Юрист управления Хейди Руонала отметила, что учитель имеет педагогическую свободу и возможность проявить гибкость, предложив альтернативное задание.

Этот случай оказался лишь верхушкой айсберга системных проблем, с которыми сталкиваются украинцы в Финляндии. Председатель Общества украинцев в Финляндии Василий Гуцул заявил, что община «глубоко расстроена» и что эта ситуация поднимает вопрос о целесообразности популяризации русской культуры в школах.

Как объясняют представители украинской общины, проблема значительно шире: большинство услуг для украинских беженцев предоставляются на русском языке, почти отсутствуют курсы финского с украинским переводом, а украинских переводчиков часто заменяют на русских.

«Даже несмотря на то, что украинцы понимают русский и могут на нем говорить, он является травматичным для нас, ведь это язык тех, кто убивает сейчас украинцев. Это неочевидно для финнов», — говорит Горкун -Силен.

Эксперт из Фонда «Культура» Эйлина Гусатинская отмечает, что для украинцев русский язык не является нейтральным — это язык насилия, войны и веков русификации.

«Русский язык несет историческую и символическую нагрузку — след русификации и вытеснения украинской идентичности. Без осознания этого легко непреднамеренно воспроизводить старую колониальную модель, где украинская культура снова оказывается в тени так называемого общего постсоветского пространства», — подчеркнула она.

