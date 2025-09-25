- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 2 мин
Инцидент во Франции: над большой военной базой зафиксировали неизвестные дроны
Информацию о пролете неидентифицированных дронов над стратегическим военным объектом в Марне подтвердило Министерство обороны Франции.
Во Франции подтвердили инцидент с неидентифицированными малыми дронами , которые были зафиксированы над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна на северо-востоке страны.
Об этом пишет RFI со ссылкой на ведомственную военную делегацию департамента.
Известно, что эта база имеет стратегическое значение: она используется в качестве центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и раньше принимала украинских военнослужащих на обучение. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 22 сентября, но официально сообщили о нем только в четверг, 25 сентября.
«Исключительный инцидент» и усиление бдительности
В военном ведомстве департамента Марна уточнили, что речь шла о «небольших устройствах», а «не о дронах, которыми руководят военные». Расследование по нескольким замеченным неизвестным беспилотным аппаратам продолжается.
«Этот инцидент в государственной службе назвали "исключительным". Там подчеркивают, что в настоящее время нет никаких оснований считать, что речь может идти о вмешательстве иностранных государств», — отмечает издание.
После фиксации неизвестных БпЛА на территории базы, охватывающей более 10 000 гектаров, были приняты меры по повышению бдительности и усилению безопасности.
Стратегическое значение базы
Военная база Мурмелон-ле-Гран имеет немаловажное значение не только для французской армии, но и для международного сотрудничества.
По информации СМИ, именно эта база в 2024 году принимала часть украинских военных, проходивших обучение на территории Франции. Кроме того, сейчас на ее территории функционирует центр тактической подготовки операторов дронов, что делает объект особенно чувствительным в контексте роста угроз, связанных с гибридной войной и использованием БПЛА.
Напомним, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф предостерег Россию от дальнейших вторжений в воздушное пространство НАТО, заявив, что союзники могут сбить российский самолет в ответ на такие действия.