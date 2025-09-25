Инцидент во Франции: над большой военной базой зафиксировали неизвестные дроны

Над военной базой во Франции заметили неизвестные БПЛА / © pexels.com

Во Франции подтвердили инцидент с неидентифицированными малыми дронами , которые были зафиксированы над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна на северо-востоке страны.

Об этом пишет RFI со ссылкой на ведомственную военную делегацию департамента.

Известно, что эта база имеет стратегическое значение: она используется в качестве центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и раньше принимала украинских военнослужащих на обучение. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 22 сентября, но официально сообщили о нем только в четверг, 25 сентября.

«Исключительный инцидент» и усиление бдительности

В военном ведомстве департамента Марна уточнили, что речь шла о «небольших устройствах», а «не о дронах, которыми руководят военные». Расследование по нескольким замеченным неизвестным беспилотным аппаратам продолжается.

«Этот инцидент в государственной службе назвали "исключительным". Там подчеркивают, что в настоящее время нет никаких оснований считать, что речь может идти о вмешательстве иностранных государств», — отмечает издание.

После фиксации неизвестных БпЛА на территории базы, охватывающей более 10 000 гектаров, были приняты меры по повышению бдительности и усилению безопасности.

Стратегическое значение базы

Военная база Мурмелон-ле-Гран имеет немаловажное значение не только для французской армии, но и для международного сотрудничества.

По информации СМИ, именно эта база в 2024 году принимала часть украинских военных, проходивших обучение на территории Франции. Кроме того, сейчас на ее территории функционирует центр тактической подготовки операторов дронов, что делает объект особенно чувствительным в контексте роста угроз, связанных с гибридной войной и использованием БПЛА.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф предостерег Россию от дальнейших вторжений в воздушное пространство НАТО, заявив, что союзники могут сбить российский самолет в ответ на такие действия.