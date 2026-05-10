Инциденты с дронами в воздушном пространстве: в Эстонии обратились к Украине
Эстония ожидает, что Украина будет лучше контролировать движение БПЛА во время ударов по России.
Власти Эстонии ожидают, что Украина усилит контроль за маршрутами своих дальнобойных дронов. Заявление прозвучало на фоне ряда случаев нарушения воздушного пространства стран Балтии.
Об этом пишет ERR.ee.
В последние месяцы в Эстонии, Латвии и Литве неоднократно фиксировали беспилотники, которые, вероятно, направлялись к российским целям, но сбились с курса и попали на территорию стран НАТО.
По данным Reuters, Эстония призвала Украину скорректировать маршруты полетов дронов во избежание новых инцидентов. В то же время в стране подчеркивают, что основной причиной угрозы остается война, развязанная Россией.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявил, что Киев готов помочь странам Балтии усилить безопасность воздушного пространства и рассматривает возможность направления украинских экспертов.
«Это „непосредственно поможет усилить безопасность воздушного пространства наших друзей от любых типов инцидентов“, – сказал он.
Как отметил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, стороны уже занимаются решением вопроса.
«Конечно, самый простой способ для украинцев держать свои дроны подальше от нашей территории — лучше контролировать их деятельность», — сказал он.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил: правительство обеспокоено, что Россия может взять под контроль украинские беспилотники и направить их в Балтийские страны, и это чревато жертвами гражданского населения.
Эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс заявил, что вопрос нарушения воздушного пространства дронами нуждается в тесном сотрудничестве между Эстонией и Украиной.
«Самое эстонское государство должно решать этот вопрос проактивно, а не ждать, пока Украина выступит с какими-то собственными предложениями», — говорится в заявлении.
Между тем, министры обороны Эстонии и Украины недавно обсудили инцидент с беспилотником, который ненадолго залетел в воздушное пространство страны. По Певкуру, стороны пересмотрели возможные механизмы реагирования. Среди вариантов – изменение траектории полета дронов и использование встроенных систем автоматического уничтожения. Речь идет о технологии, позволяющей дистанционно ликвидировать беспилотник.
"Если видно, что дрон отклоняется от своего курса, тогда можно уничтожить этот дрон дистанционно и автоматически", - отметил он.
Инциденты с дронами в странах Балтии – что известно
Ранее в Латвии и Эстонии объявляли тревогу из-за угрозы российских беспилотников вблизи границ стран НАТО. В Латвии дрон упал на территории страны, после чего власти созвали срочное совещание по безопасности. В Эстонии беспилотник ненадолго нарушил воздушное пространство, что также вызвало реакцию военных и правительства. В странах Балтии заявили, что подобные инциденты могут повторяться из-за войны России против Украины.
В Латвии расследуют инцидент с двумя беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство страны со стороны России и упавшими вблизи нефтяных резервуаров в Латгалии. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс предположил, что дроны могли быть украинскими и сбились с маршрута из-за помех сигнала. Премьер Эвика Силиня созвала кризисное совещание и требовала объяснений от оборонного ведомства.
Отмечалось, что дроны могли быть украинскими и сбились с маршрута из-за влияния российских систем радиоэлектронной борьбы. Эксперты отмечают, что из-за активного глушения сигналов беспилотники могут терять навигацию и изменять направление полета.