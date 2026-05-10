Инциденты с дронами в воздушном пространстве: в Эстонии обратились к Украине

© Unsplash

Реклама

Власти Эстонии ожидают, что Украина усилит контроль за маршрутами своих дальнобойных дронов. Заявление прозвучало на фоне ряда случаев нарушения воздушного пространства стран Балтии.

Об этом пишет ERR.ee.

В последние месяцы в Эстонии, Латвии и Литве неоднократно фиксировали беспилотники, которые, вероятно, направлялись к российским целям, но сбились с курса и попали на территорию стран НАТО.

Реклама

По данным Reuters, Эстония призвала Украину скорректировать маршруты полетов дронов во избежание новых инцидентов. В то же время в стране подчеркивают, что основной причиной угрозы остается война, развязанная Россией.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявил, что Киев готов помочь странам Балтии усилить безопасность воздушного пространства и рассматривает возможность направления украинских экспертов.

«Это „непосредственно поможет усилить безопасность воздушного пространства наших друзей от любых типов инцидентов“, – сказал он.

Как отметил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, стороны уже занимаются решением вопроса.

Реклама

«Конечно, самый простой способ для украинцев держать свои дроны подальше от нашей территории — лучше контролировать их деятельность», — сказал он.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил: правительство обеспокоено, что Россия может взять под контроль украинские беспилотники и направить их в Балтийские страны, и это чревато жертвами гражданского населения.

Эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс заявил, что вопрос нарушения воздушного пространства дронами нуждается в тесном сотрудничестве между Эстонией и Украиной.

«Самое эстонское государство должно решать этот вопрос проактивно, а не ждать, пока Украина выступит с какими-то собственными предложениями», — говорится в заявлении.

Реклама

Между тем, министры обороны Эстонии и Украины недавно обсудили инцидент с беспилотником, который ненадолго залетел в воздушное пространство страны. По Певкуру, стороны пересмотрели возможные механизмы реагирования. Среди вариантов – изменение траектории полета дронов и использование встроенных систем автоматического уничтожения. Речь идет о технологии, позволяющей дистанционно ликвидировать беспилотник.

"Если видно, что дрон отклоняется от своего курса, тогда можно уничтожить этот дрон дистанционно и автоматически", - отметил он.

Инциденты с дронами в странах Балтии – что известно

Ранее в Латвии и Эстонии объявляли тревогу из-за угрозы российских беспилотников вблизи границ стран НАТО. В Латвии дрон упал на территории страны, после чего власти созвали срочное совещание по безопасности. В Эстонии беспилотник ненадолго нарушил воздушное пространство, что также вызвало реакцию военных и правительства. В странах Балтии заявили, что подобные инциденты могут повторяться из-за войны России против Украины.

В Латвии расследуют инцидент с двумя беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство страны со стороны России и упавшими вблизи нефтяных резервуаров в Латгалии. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс предположил, что дроны могли быть украинскими и сбились с маршрута из-за помех сигнала. Премьер Эвика Силиня созвала кризисное совещание и требовала объяснений от оборонного ведомства.

Реклама

Отмечалось, что дроны могли быть украинскими и сбились с маршрута из-за влияния российских систем радиоэлектронной борьбы. Эксперты отмечают, что из-за активного глушения сигналов беспилотники могут терять навигацию и изменять направление полета.

Новости партнеров