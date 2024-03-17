Инженеры создадут самый большой в мире грузовой самолет WindRunner – фото

Грузовой самолет WindRunner, как планируют его создатели, станет самым большим в мире.

Инженеры американской компании обнародовали планы создания крупнейшего в мире грузового самолета WindRunner. Его габариты превосходят размеры футбольного поля, при этом такому самолету понадобится взлетно-посадочная полоса длиной в два километра.

Об этом пишет Bild.

По словам разработчиков, WindRunner может совершить революцию в возобновляемой энергетике, транспортируя гигантские лопасти ветряных турбин из одной точки в другую. Предполагается, что WindRunner будет почти на 30 метров длиннее самого большого пассажирского воздушного судна в мире.

Проект крупнейшего в мире грузового самолета WindRunner/Фото: Bild

Огромный грузовой самолет, спроектированный американской энергетической компанией Radia, будет длиной 108,5 метра, высотой – 24 метра, размахом крыльев – почти 80 метров.

При потенциальной грузоподъемности 80 тонн он сможет перевозить в двенадцать раз больший вес, чем Boeing-747.

Как россияне уничтожили Ан-225 "Мрия"

27 февраля 2022 года российские оккупанты уничтожили на аэродроме в Гостомеле крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия", побивший более 200 мировых рекордов.

Позже командир экипажа транспортного самолета Дмитрий Антонов записал видеообращение – он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, в результате чего россиянам удалось уничтожить "Мрию".

В апреле государственный концерн "Укроборонпром" уволил генректора ГП "Антонов" Сергея Бычкова.

Со временем в СБУ сообщили, что сотрудники государственного предприятия могли сотрудничать с российскими оккупантами. СБУ установила причастность должностных лиц и руководства ГП "Антонов".

Пресофицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж" Андрей Кулиш рассказал, что во время российского вторжения бойцам Нацгвардии руководство аэродрома запретило окопаться на территории аэропорта.

В начале февраля 2024 года СБУ завершила расследование об уничтожении "Мрии". Гендиректор и начальник подразделения по авиабезопасности ГП "Антонов" подозреваются в действиях, которые привели к захвату аэропорта в Гостомеле, где стоял легендарный самолет. Следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Напомним, маленький фанат "Мрии" начал сбор средств на восстановление самолета.

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