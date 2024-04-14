Иордания будет сбивать иранские дроны над своей территорией – СМИ

Иордания временно закрыла воздушное пространство и привела в боевую готовность свои системы ПВО.

Иордания закрыла свое воздушное пространство на несколько часов, начиная с 23:00 субботы, 13 апреля, для всех прибывающих, вылетающих и транзитных самолетов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственную новостную компанию Al Mamlaka.

Сообщается, что ситуация будет "постоянно обновляться и пересматриваться в соответствии с развитием событий".

Израильские СМИ пишут, что системы ПВО Иордании приведены в боевую готовность и будут сбивать цели, направленные в сторону Израиля и пересекающие ее территорию.

Напомним, ЦАХАЛ подтвердил нападение Ирана на Израиль. Армия готовится отразить атаку десятков дронов.

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