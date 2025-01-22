Ирак фактически легализовал брак с детьми: детали закона

Теперь священнослужители будут руководствоваться своей интерпретацией исламского права, которое некоторые трактуют как разрешенное замужество девушек в раннем подростковом возрасте – или в возрасте 9 лет.

Парламент Ирака 22 января принял три противоречивых закона, включая поправки к закону о личном статусе страны, которые фактически легализуют детские браки.

Об этом сообщает CNN.

Принятые иракским парламентом поправки наделяют исламские суды большими полномочиями по семейным делам, включая браки, разводы и наследства. Активисты утверждают, что это подрывает закон о личном статусе 1959 года, унифицировавший семейное законодательство и установивший гарантии для женщин.

Сторонники перемен – в основном консервативные шиитские законодатели – защищают их как способ согласования закона с исламскими принципами и уменьшения влияния Запада на культуру Ирака.

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На сегодняшний день законодательством страны установлено 18 лет в качестве минимального брачного возраста в большинстве случаев. А принятые изменения позволят священнослужителям руководить в соответствии с их интерпретацией исламского права, которое некоторые трактуют как разрешенное замужество девушек в раннем подростковом возрасте – или в возрасте 9 лет, согласно школе исламского права Джаафари, которой придерживаются многие шиитские религиозные авторитеты Ирака.

Правозащитница и член иракской женской лиги Интисар аль-Маяли заявила, что принятие поправок в закон о гражданском состоянии "оставит катастрофические последствия для прав женщин и девушек из-за раннего замужества девушек, что нарушает их право на жизнь в детстве и нарушит механизмы защиты от развода, опеки и наследования для женщин".

Заседание парламента завершилось хаосом и обвинениями в процедурных нарушениях.

"Половина депутатов, присутствовавших на заседании, не голосовали, что нарушило законный кворум", – сказал анонимный чиновник.

По его словам, одни депутаты громко протестовали, другие поднимались на парламентскую трибуну.

После сессии ряд депутатов пожаловались на процесс голосования, в рамках которого все три противоречивых закона голосовались вместе.

Спикер парламента Махмуд аль-Машхадани в своем заявлении оценил принятие законов как "важный шаг в процессе усиления правосудия и организации повседневной жизни граждан".

К слову, президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий термин "гендер" и вводящий обязательное использование термина "пол" в правительственных документах.

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