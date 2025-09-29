- Дата публикации
Ирак приговорил к пожизненному мужчину за помощь России в войне против Украины — что именно он совершил
Суд в Ираке наказал вербовщика, отправлявшего наемников воевать за Россию.
Иракский суд дал пожизненное за вербовку бойцов для российской армии в Украине. Приговор вынесен мужчине, обвиненному в торговле людьми, после того как он организовывал отправку иракцев для участия в войне на стороне России против Украины.
Об этом пишет АР.
В заявлении Уголовного суда города Найяф говорится, что осужденный «создавал группы и направлял их воевать за границу в обмен на финансовое вознаграждение». Приговор вынесен в соответствии с законом Ирака о борьбе с торговлей людьми.
Судебные и силовые чиновники, согласившиеся комментировать только на условиях анонимности, назвали подсудимого Рисаном Фаллахом Камелем. Он был признан виновным в вербовке и отправке бойцов для участия в боевых действиях на стороне России.
С начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году к войне присоединялись иностранные наемники с обеих сторон.
Ранее в этом году Украина заявляла, что Россия активно привлекает граждан Китая через социальные сети и собрала данные о более чем 150 наемниках. Пекин отверг эти обвинения.
Кроме того, США и Южная Корея сообщали, что Северная Корея отправляла в Россию тысячи военных и боеприпасы для поддержки боевых действий.
По данным Киева, еще в начале войны более 20 тысяч иностранцев из 52 стран приехали воевать на стороне Украины. Официальные данные об их численности сейчас засекречены.
В прошлом году российская армия заявила о захвате в плен британца, воевавшего в составе украинских сил на территории Курской области РФ.