Мир
22
Ирак возобновил добычу нефти на месторождении «Лукойла»

Ирак возобновил добычу нефти на одном из своих ключевых месторождений, Западная Курна-2, где недавно пришлось сократить объемы из-за утечки на экспортном маршруте.

Ирак возобновил добычу нефти

Ирак возобновил добычу нефти / © Reuters

Иракские энергетические чиновники сообщили, что месторождение, принадлежащее российской компании «ЛУКойл», снова переходит в полноценный режим работы.

По их словам, восстановление всей производственной мощности ожидается в ближайшие часы, информирует Reuters.

В частности, операционная доля «Лукойла» в этом проекте составляет 75% — это крупнейший иностранный актив российского нефтяного гиганта. Мощность месторождения составляет 460 тысяч баррелей в сутки, что составляет примерно 9% от общей добычи страны.

Reuters отмечает, что Ирак неоднократно превышал квоты добычи, согласованные в рамках ОПЕК+, в которую входят союзники, включая РФ.

Ранее сообщалось, что иракский суд дал пожизненное за вербовку бойцов для российской армии в Украине.

Мы ранее информировали, что США продлили «санкционную лицензию» для АЗС «Лукойла» за пределами РФ до апреля 2026 года.

