- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
Ирак возобновил добычу нефти на месторождении «Лукойла»
Ирак возобновил добычу нефти на одном из своих ключевых месторождений, Западная Курна-2, где недавно пришлось сократить объемы из-за утечки на экспортном маршруте.
Иракские энергетические чиновники сообщили, что месторождение, принадлежащее российской компании «ЛУКойл», снова переходит в полноценный режим работы.
По их словам, восстановление всей производственной мощности ожидается в ближайшие часы, информирует Reuters.
В частности, операционная доля «Лукойла» в этом проекте составляет 75% — это крупнейший иностранный актив российского нефтяного гиганта. Мощность месторождения составляет 460 тысяч баррелей в сутки, что составляет примерно 9% от общей добычи страны.
Reuters отмечает, что Ирак неоднократно превышал квоты добычи, согласованные в рамках ОПЕК+, в которую входят союзники, включая РФ.
Ранее сообщалось, что иракский суд дал пожизненное за вербовку бойцов для российской армии в Украине.
Мы ранее информировали, что США продлили «санкционную лицензию» для АЗС «Лукойла» за пределами РФ до апреля 2026 года.