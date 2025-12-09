Ирак возобновил добычу нефти на месторождении «Лукойла»

Ирак возобновил добычу нефти / © Reuters

Иракские энергетические чиновники сообщили, что месторождение, принадлежащее российской компании «ЛУКойл», снова переходит в полноценный режим работы.

По их словам, восстановление всей производственной мощности ожидается в ближайшие часы, информирует Reuters.

В частности, операционная доля «Лукойла» в этом проекте составляет 75% — это крупнейший иностранный актив российского нефтяного гиганта. Мощность месторождения составляет 460 тысяч баррелей в сутки, что составляет примерно 9% от общей добычи страны.

Reuters отмечает, что Ирак неоднократно превышал квоты добычи, согласованные в рамках ОПЕК+, в которую входят союзники, включая РФ.

Ранее сообщалось, что иракский суд дал пожизненное за вербовку бойцов для российской армии в Украине.

Мы ранее информировали, что США продлили «санкционную лицензию» для АЗС «Лукойла» за пределами РФ до апреля 2026 года.