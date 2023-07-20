Иракские протестующие штурмуют посольство Швеции в Багдаде из-за сожжения Корана (видео)

Инцидент произошел перед демонстрацией, запланированной в Стокгольме у посольства Ирака.

Сотни протестующих штурмовали главные ворота шведского посольства в столице Ирака Багдади ранним утром 20 июля в ответ на то, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение демонстрации, организаторы которой, как сообщается, планируют очередное сожжение священной книги мусульман — Корана.

Об этом сообщает CNN.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно большое количество протестующих по периметру шведского посольства, а также выходящие из здания черный дым и огонь.

Baghdad: Demonstrators stormed the Swedish embassy due to announced burning of the Koran

Hundreds of demonstrators Stormed Swedish embassy в центре Багдада, capital of Iraq, это бегание, ездить на walls and lighting fires as sign of protest against... pic.twitter.com/6vEnywb1F3 — Spriter Team (@SpriterTeam) Июль 20, 2023

Протест в Швеции, запланированный на 20 июля, проходит через несколько недель после того, как мужчина поджег страницы Корана у главной мечети Стокгольма, что вызвало широкое возмущение и осуждение во всем мире, в том числе в Ираке.

Как сообщает AFP, шведская полиция заявила 19 июля, что дала разрешение на проведение акции протеста у посольства Ирака в Стокгольме, а СМИ сообщили, что организаторы планировали сжечь мусульманскую священную книгу.

Стокгольмская полиция сообщила AFP, что разрешила "общественное собрание" у посольства Ирака, но не захотела предоставлять дальнейшие комментарии относительно планов протестующих.

Шведская полиция подчеркнула, что они предоставляют разрешения только на проведение публичных собраний, а не на мероприятия, проводимые во время них, сообщает AFP.

Очевидцы протеста в Багдаде рассказали CNN, что протестующие отошли от периметра шведского посольства после того, как подожгли его часть и "как выразили свой протест против сожжения Священной Книги Божьей".

Сотрудники посольства Швеции в Багдаде находятся в безопасности, несмотря на протесты у здания, сообщила CNN по электронной почте пресс-служба министерства иностранных дел.

“Мы осуждаем все нападения на дипломатов и сотрудников международных организаций. Нападения на посольства и дипломатов являются серьезным нарушением Венской конвенции. Иракские власти несут ответственность за защиту дипломатических миссий и дипломатического персонала», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Ирака осудило поджог посольства Швеции в Багдаде, говорится в заявлении ведомства. Этот инцидент является частью тревожной тенденции нападений на дипломатические миссии, представляющей значительную угрозу безопасности, заявили в министерстве.

В заявлении также отмечается, что правительство Ирака приняло оперативные меры, поручив компетентным органам безопасности начать срочное расследование, "принять меры с целью выяснения обстоятельств инцидента, установления лиц, совершивших этот акт, и привлечения их к ответственности по закону".

В конце июня мужчина сжег копию священной книги ислама у стокгольмской мечети, вызвавшей массовое осуждение в мусульманском мире.

На фотографиях видно, что он был единственным человеком, кроме переводчика, на демонстрации, совпавшей с мусульманским праздником Ид-аль-Адха, одной из важнейших дат в исламском календаре.

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