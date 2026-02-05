Иран анонсировал ядерные переговоры с США

США-Иран

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе запланированы на пятницу и должны состояться в столице Омана Маскати.

Об этом он написал в соцсети Х.

По словам иранского министра, встречу планируют провести ориентировочно в 10:00 по местному времени. Арагчи также поблагодарил Омана за содействие в организации переговорного процесса.

В то же время, ранее издание Axios со ссылкой на американских чиновников писало, что Вашингтон якобы отменил запланированные переговоры. По данным медиа, причиной стал отказ Тегерана согласиться с условиями США относительно места и формата встречи.

Официального подтверждения отмены переговоров США на момент заявления иранского министра не было.

Ситуация вокруг Ирана остается напряженной, а заявления Тегерана о возможности региональной войны усугубляют опасения относительно дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее Али Хаменеи переместился в защищенное подземное укрытие в Тегеране после предупреждений силовых структур о возможном американском ударе в ближайшее время.