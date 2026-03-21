Иран атаковал баллистикой военную базу США и Британии на рекордное расстояние

Иран выпустил две баллистические ракеты по авиабазе Диего-Гарсия / © Associated Press

Иран совершил ракетную атаку по совместной военной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия, однако обе баллистические ракеты не достигли цели.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Одна из ракет вышла из строя во время полета, а другую перехватил американский военный корабль с помощью ракеты-перехватчика SM-3.

Отмечается, что эта атака стала самым дальним ракетным запуском Ирана с начала войны. Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что страна ограничивала дальность своих баллистических ракет до 2 тысяч километров. В то же время, расстояние до острова Диего-Гарсия составляет около 4 тысяч километров.

В офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что правительство провело срочное совещание по действиям Ирана. В частности, обсуждались попытки блокирования Ормузского пролива, атаки на торговые суда и удары по гражданской инфраструктуре, включая нефтегазовые объекты.

Война против Ирана — последние новости

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что у Ирана больше нет возможности продолжать свою программу разработки баллистических ракет или обогащать уран после недель американско-израильских авиаударов.

По словам Нетаньяху, война может закончиться «быстрее, чем люди думают».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на финальном этапе достижения своих целей в военной кампании против Ирана.

Тем временем 20 марта в некоторых районах Тегерана были активированы системы противовоздушной обороны, сообщали о взрывах на западе, в центре и на востоке столицы Ирана, а государственные СМИ заявили, что иранские силы реагируют на «вражеские цели».

Израильские военные заявили, что начали "большую волну атак на инфраструктуру режима" в городе.

Израиль и США наносят удары по Ирану с 28 февраля. Дональд Трамп говорил, что цель этой войны – уничтожить военный потенциал Ирана и не допустить, чтобы Тегеран создал ядерное оружие. Иран наносит удары по Израилю и странам региона, которые сотрудничают с США.