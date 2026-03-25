Иран атаковал базу США в Ираке: ценная техника оказалась беззащитной перед дронами

Иранские БПЛА поразили вертолет Black Hawk армии США

Американская военная база Victory Camp Complex в Ираке подверглась атаке FPV- дронов со стороны проиранских группировок. Беспилотникам удалось беспрепятственно поразить ценную технику, что в очередной раз обнажило проблему отсутствия надежной защиты от такого типа угроз.

Об этом пишет Defence Express . со ссылкой на видео боевиков, опубликованных в Сети.

Удар по медицинскому вертолету Black Hawk

Дрон влетел в винт вертолета UH-60M Black Hawk, предназначенный для медицинской эвакуации, стоявшего на летней площадке. Никаких попыток перехвата или присутствия личного состава рядом не было зафиксировано.

Что касается потенциального вреда, то имеющиеся в свободном доступе визуальные материалы не могут предоставить полную картину.

«Однако важен сам факт такого удара, когда ценная авиатехника была достаточно легко как минимум выведена из строя достаточно дешевым средством», – отмечают авторы статьи.

Уничтожение радара в систему NASAMS

Боевики также продемонстрировали поражение радиолокационной станции AN/MPQ-64 Sentinel, инструментальная дальность которой составляет 120 километров. В результате попадания ценная техника загорелась. Этот радар является ключевым компонентом известного зенитного ракетного комплекса NASAMS.

Эти атаки свидетельствуют о том, что американские военные пока не успели адаптироваться к противодействию массированным ударам FPV-дронов. Учитывая возможную подготовку США к сухопутной операции в Иране, где угроза беспилотников будет точно выше, вопрос защиты техники и личного состава становится критически важным.

Напомним, в Ираке разбился американский самолет во время выполнения боевого вылета в рамках операции Epic Fury. Все шесть находившихся на борту членов экипажа самолета-заправщика KC-135 погибли в авиатроше.