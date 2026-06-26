- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 251
- Время на прочтение
- 2 мин
Иран атаковал дронами судно в Ормузском проливе: Трамп заявил о нарушении соглашения
Дональд Трамп обвинил Иран в дерзкой атаке беспилотников на гражданские суда в Ормузском проливе.
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке с использованием дронов на грузовое судно в Ормузском проливе.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, подвергшееся нападению гражданское судно стоит очень дорого. Несмотря на то, что в результате попадания кораблю был нанесён значительный ущерб, он всё же смог продолжить движение по заданному курсу.
Остальные воздушные цели, по словам Трампа, силам обороны якобы удалось сбить, защитив остальные корабли в этом морском квадрате.
Он отметил, что этот инцидент является явным и бессмысленным нарушением действующего Соглашения о прекращении огня, и обвинил Тегеран в преднамеренном обострении ситуации на международных морских путях.
«Исламская Республика Иран запустила как минимум четыре дрона-камикадзе (односторонней атаки) по кораблям, проходившим через Ормузский пролив. Один из дронов попал точно в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Был нанесён ущерб, но корабль смог продолжить свой путь. Мы сбили три других дрона. Очевидно, это бессмысленное нарушение нашего Соглашения о прекращении огня», — написал Трамп в своей социальной сети.
Напомним, цены на нефть резко пошли вниз после того, как в Швейцарии состоялся первый раунд прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Инвесторы положительно восприняли заявления о возможном смягчении санкций, что существенно снизило напряжение на сырьевых рынках.
Читайте также:
Трамп обрушился на Сенат и назвал законодателей «неудачниками»: какое решение по поводу войны разозлило президента
Война против Ирана обошлась США примерно в 40 миллиардов долларов — CNN
США и Иран провели продуктивные переговоры в Швейцарии: наблюдается прогресс по вопросу Ормузского пролива
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.