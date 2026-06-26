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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Иран атаковал дронами судно в Ормузском проливе: Трамп заявил о нарушении соглашения

Дональд Трамп обвинил Иран в дерзкой атаке беспилотников на гражданские суда в Ормузском проливе.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке с использованием дронов на грузовое судно в Ормузском проливе.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, подвергшееся нападению гражданское судно стоит очень дорого. Несмотря на то, что в результате попадания кораблю был нанесён значительный ущерб, он всё же смог продолжить движение по заданному курсу.

Остальные воздушные цели, по словам Трампа, силам обороны якобы удалось сбить, защитив остальные корабли в этом морском квадрате.

Он отметил, что этот инцидент является явным и бессмысленным нарушением действующего Соглашения о прекращении огня, и обвинил Тегеран в преднамеренном обострении ситуации на международных морских путях.

«Исламская Республика Иран запустила как минимум четыре дрона-камикадзе (односторонней атаки) по кораблям, проходившим через Ормузский пролив. Один из дронов попал точно в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Был нанесён ущерб, но корабль смог продолжить свой путь. Мы сбили три других дрона. Очевидно, это бессмысленное нарушение нашего Соглашения о прекращении огня», — написал Трамп в своей социальной сети.

Напомним, цены на нефть резко пошли вниз после того, как в Швейцарии состоялся первый раунд прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Инвесторы положительно восприняли заявления о возможном смягчении санкций, что существенно снизило напряжение на сырьевых рынках.

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Дата публикации
Количество просмотров
251
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