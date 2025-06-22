Иран атаковал Израиль ракетами в ответ на ночной удар США по ядерным объектам

Война в Иране и Израиле (иллюстративное фото) / © Getty Images

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила запуск иранских ракет в сторону государства.

Об этом сообщает ЦАХАЛ.

Система противовоздушной обороны активно выявляет и перехватывает воздушные угрозы. ЦАХАЛ призывает граждан безотлагательно следовать инструкциям Командование тыла для своей безопасности. Также особо отмечается запрет публиковать и распространять кадры или информацию о местах попадания.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении трех стратегических целей и пригрозил Ирану еще более мощными ударами в случае дальнейшего сопротивления.

По его словам, целью ударов было полностью уничтожить иранскую программу по обогащению урана и положить конец ядерной угрозе со стороны, как он выразился, «государства-спонсора терроризма номер один в мире».

США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо. Также были запущены 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанге и Исфахане. Перед атакой США связывались с Ираном, чтобы донести, что планируют только удары и не преследуют цель сменить власть в Тегеране.