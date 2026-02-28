- Дата публикации
Иран атаковал Катар: обломок сбитой ракеты летел прямо в толпу людей - шокирующие кадры
Военные Катара отразили три волны атак на страну.
В субботу, 28 февраля, после того, как США и Израиль начали атаки на Иран, Ближний Восток охватил конфликт. Взрывы от сбивания иранских ракет произошли в ряде стран региона. В частности, в Катаре.
Что известно об атаке, сообщили CNN и Sky News.
В ответ на удары Иран приступил к массированным ударам по американским военным базам в странах Персидского залива. Правительство Катара опубликовало мобильное предупреждение, в котором призвало людей держаться подальше от военных объектов и оставаться в укрытиях.
Заметим, в Катаре расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.
В Дохе произошло несколько мощных взрывов. После этого к небу поднялись клубы дыма. Впоследствии в Сети появилось видео, на котором обломок сбитой ракеты падал прямо на людей в Дохе.
Заявление Катара об иранской атаке
Катар осудил удары Ирана, назвав их «вопиющим нарушением национального суверенитета» страны. Отмечается, что страна оставляет за собой право реагировать на такие атаки в соответствии с положениями международного права.
«Государство Катар всегда стремилось дистанцироваться от региональных конфликтов и способствовать диалогу между иранцами и международным сообществом. Однако повторные обстрелы ее территорий не отражают добросовестности и угрожают фундаменту взаимопонимания, на котором были построены двусторонние отношения между двумя странами», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, после атак Иран запустил несколько баллистических ракет по Израилю. Иранские ответные удары также были направлены на американские базы в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и Бахрейн, Катар.