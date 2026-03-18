Иран атаковал крупнейший газовый комплекс мира в Катаре (видео)

СПГ в Катаре

Иран нанес ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый мощный в мире комплекс заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Это произошло в среду, 18 марта.

Факт атаки официально подтвердила компания QatarEnergy .

В результате обстрела на территории объекта возникли пожары, нанесшие значительный материальный ущерб. Весь персонал предприятия был эвакуирован, информация о пострадавших не поступала.

Іран атакував найбільший газовий комплекс світу в Катарі / © соцмережі

Эта атака произошла после предупреждения Ирана о намерениях нанести удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. В частности, по НПЗ в Саудовской Аравии (Самреф) и объектам в Катаре. Тегеран анонсировал эти шаги после того, как Израиль впервые с начала текущего конфликта на Ближнем Востоке атаковал иранское газовое месторождение Южный Парс.

Война в Иране — последние новости

Напомним, офисы американского Citibank в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах и в столице Бахрейна Манами стали целями для, вероятно, иранских беспилотников.

Также ранее Иран и Россия заявили о «прилете» на территории атомной электростанции в иранском городе Бушер вблизи активного энергоблока.

Кроме того, иранские беспилотники атаковали нефтехранилища в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар.