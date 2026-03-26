Иран атаковал сотней ракет важный объект США: Трамп раскрыл детали

Война против Ирана продолжается

Иран совершил масштабную атаку ракетами по объекту США.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«На нас была совершена атака. Иран выпустил 100 ракет по очень важному для нас объекту. Я не скажу вам, что именно — по определенным причинам», — коротко сказал он.

Напомним, 21 марта Иран впервые с начала войны применил баллистические ракеты средней дальности, атаковав военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, используемую США и Великобританией.

Указано, что в общей сложности были запущены две ракеты, но ни одна из них не достигла цели: одна вышла из строя в полете и упала в океан, а по второй — американский эсминец выпустил ракету-перехватчик SM-3. В то же время точно установить факт перехвата пока не удалось.

В свою очередь, иранское агентство Mehr назвало эту атаку «значительным шагом», добавив, что «дальность иранских ракет превышает то, что раньше враг представлял».

База Диего-Гарсия расположена примерно в 4000 км от Ирана. Это расстояние вдвое больше заявленного ранее предела иранских ракет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в прошлом месяце утверждал, что Тегеран намеренно ограничил дальность своих ракет 2000 км, чтобы его не воспринимали как угрозу.