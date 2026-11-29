SpaceX / © Associated Press

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Компания SpaceX подвергла резкой критике Washington Post после публикации материала о якобы использовании Ираном Starlink для координации военных атак на американские силы на Ближнем Востоке.

В компании заявили, что такие утверждения не соответствуют действительности.

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«Эта "история" откровенно неправдива. Именно в ту неделю, когда Иран угрожает системе Starlink — после того, как ранее объявил SpaceX и Starlink военными целями, Washington Post публикует этот грубо неточный материал», — говорится в заявлении SpaceX.

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В компании подчеркнули, что не имеют никаких свидетельств использования спутниковой системы иранскими военными.

«Отметим четко: у нас нет никаких доказательств ни внутренних, ни полученных от Пентагона, что иранские силы использовали Starlink. Потому что этого никогда не было», - заявили в SpaceX.

При этом компания утверждает, что предупреждала журналистов о недостоверности информации еще до выхода публикации.

«Мы еще несколько недель назад сообщили Washington Post, что их материал не соответствует действительности. Несмотря на это, они безответственно опубликовали эту заказную клевету», — говорится в сообщении.

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В SpaceX также потребовали, чтобы издание опровергло материал и извинилось перед компанией и американским обществом.

Что заявили в Пентагоне

На публикацию отреагировал и главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, у американского оборонного ведомства нет никаких сведений о том, что Центральное командование США направляло аппарату министра обороны доклад по использованию Starlink иранскими военными.

Парнелл подчеркнул, что эту информацию сообщили в Washington Post, однако газета все равно опубликовала материал.

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Что раньше писали об использовании Starlink Ираном

Напомним, Washington Post со ссылкой на четырех собеседников, осведомленных о военных операциях Ирана, сообщила, что в начале марта 2026 года иранские силы якобы использовали Starlink для поддержки атак на американские военные базы на Ближнем Востоке.

По утверждению источников издания, спутниковая система помогала координировать подразделения и управлять ударными беспилотниками.

Один из собеседников также заявил, что информация об использовании Starlink содержалась в секретном докладе, который летом якобы передали министру обороны США Питу Хэгсету. В то же время в Пентагоне еще во время подготовки материала заявляли, что не располагают сведениями о существовании такого доклада.

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