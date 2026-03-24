- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 409
- Время на прочтение
- 2 мин
Иран атаковал центр Тель-Авива баллистикой: есть раненые и разрушения (фото, видео)
Фрагменты иранской ракеты упали в семи местах по всему Тель-Авиву.
Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами утром 24 марта. Под ударом оказалась центральная часть Тель-Авива.
Об этом сообщает Times of Israel.
Известно о поражении в центре Тель-Авива. По данным службы экстренной помощи, шесть человек получили легкие ранения. Повреждены несколько зданий и транспортных средств.
По данным Clash Report, фрагменты иранской ракеты упали в семи местах по всему Тель-Авиву, один из них непосредственно попал в здание.
Кроме того, по сообщениям СМИ, части ракеты упали в городе Рош-ха-Аин, к востоку от Тель-Авива, нанеся повреждения.
Напомним, накануне иранская ракета попала в город Димона на юге Израиля, где расположен ключевой ядерный объект страны. В результате атаки пострадали по меньшей мере 20 человек. Этот центр, построенный в 1960-х при поддержке Франции, считается местом производства плутония для израильской ядерной программы.
Заметим, что в ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа по разблокированию Ормузского пролива под угрозой уничтожения энергосистемы Ирана, Тегеран угрожает ударами по критическим объектам Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Кувейта. Аналитик Виктор Таран отмечает, что целями могут стать крупнейшие АЭС, ТЭС и опреснительные заводы, в частности комплекс Барака и Джебель-Али. Хотя эксперт сомневается в реальности такого сценария из-за состояния иранской ракетной программы, он предупреждает, что подобная эскалация повлечет за собой гуманитарную катастрофу, полный блекаут региона и дефицит воды.