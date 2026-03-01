Иран атаковал военные базы в стране ЕС: что известно

© Associated Press

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра. Там расположены военные базы страны.

Об этом информирует Independent.

Гили указал на «неразборчивость» Ирана

Министр констатировал, что военные базы Большой Баритнии вряд ли были целями Ирана.

Мы почти уверены, что они не были целью наших баз. Но это показывает, насколько неразборчиво иранское возмездие», — отметил Гили.

Он также отметил, что 300 британских военнослужащих находились вблизи целей в Бахрейне.

«Некоторые из них находились в нескольких сотнях ярдов от ракетных ударов», — сообщил он.

Ранее премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Великобритания приказала «выпустить самолеты в небо» над Ближним Востоком для проведения оборонных операций. Гили повторил призывы прекратить ракетные удары и отступить от растущих неконтролируемых невыборочных атак в регионе, а также отказаться от своих программ вооружения.

Отметим, что США и Израиль совершили совместную операцию против Ирана, в рамках которой были нанесены ракетные удары по стране. Была уничтожена военная инфраструктура и руководство страны, включая верховного лидера аятолла Хаменеи.

Ранее иранский «Шахед» атаковал ТЦ в Шардже (ОАЭ). Вероятно, под завалами находятся люди. Информации пока немного. Также сообщается, что из-за атаки Ирана в Дубае пылает небоскреб. Очевидцы публикуют кадры в Сети.