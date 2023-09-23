Иран бряцает оружием: на параде показали "самый дальнобойный беспилотник в мире" (видео)

Mohajer-10 имеет заявленную дальность полета 2000 км и может находиться в воздухе до 24 часов.

В пятницу, 22 сентября, в Тегеране во время военного парада, приуроченного к 43-й годовщине войны с Ираком, иранские вооруженные силы представили дрон с "наибольшей дальностью", а также баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Кроме хорошо известных украинцам беспилотников Shahed, находившиеся за трибуной президент Ирана Ибрагим Раиси и командующий Революционной гвардии генерал Хоссейн Салами осмотрели также новейший БпЛА Mohajer-10. Он имеет заявленную дальность полета 2000 км и может находиться в воздухе до 24 часов. Полезная нагрузка беспилотника может достигать 300 кг, что вдвое превышает мощность беспилотника Mohajer-6.

Ранее официальные лица США обвинили Иран в предоставлении дронов Mohajer-6 среди других беспилотных летательных аппаратов России для войны против Украины. Тегеран это отрицает.

“Наши силы обеспечивают безопасность в регионе и в Персидском заливе, – заявил президент Ибрагим Раисе на параде. – Мы можем научить людей региона, что сопротивление – это сегодняшний путь. Врага заставляют отступать не покорность и колебания, а сопротивление".

Ранее иранские СМИ публиковали видео, на котором были беспилотники Mohajer-6 среди другой военной техники с текстом "готовьте свои хранилища" на персидском языке и на иврите, с намеком на главного соперника Ирана в регионе — Израиль.

Напомним, во время недавнего визита в Тегеран министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана, где была представлена продукция иранского военно-промышленного комплекса.

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