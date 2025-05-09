Иран должен быть разоружен навсегда: в Капитолии показали сбитый в Украине "Шахед"

Shahed-136 продемонстрировали в Конгрессе США / Фото Посольство Польши в США

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На Капитолийском холме, где заседает Конгресс США, продемонстрировали дрон иранского производства как доказательство агрессивного влияния Ирана. Shahed-136 был доставлен в США благодаря усилиям правительства Польши. Демонстрация «Шахеда» состоялась в седьмую годовщину выхода США из ядерного соглашения с Ираном в рамках панельной дискуссии, организованной некоммерческой и внепартийной политической организацией «Объединенные против ядерного Ирана» (UANI), созданной для борьбы с угрозами Исламской Республики Иран.

Об этом сообщил директор UANI Джейсон Бродски.

"Этот беспилотник - настоящее лицо иранского режима. Именно он, а не улыбающиеся лица президента Ирана и дипломатов, ведущих переговоры в Омане и Риме", - написал Бродски.

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Он также сообщил, что присутствовавшие на западе республиканцы Палаты представителей и Сената - от спикера Палаты представителей Майка Джонсона до сенатора Теда Круза - четко заявили, что ядерная программа Ирана должна быть полностью ликвидирована. В то же время спикер Джонсон призвал к постоянному и полному разоружению Ирана.

Как пишет «Милитарный», именно «Шахедами» российская армия почти каждый день терроризирует мирные украинские города. В начале полномасштабной войны это были только БПЛА иранского производства, а сейчас уже есть так называемые «Герани» и «Гарпии», которые россияне начали производить по иранской лицензии в Елабуге и Ижевске.

По данным издания, оккупанты все больше используют «Шахеды» против Украины. За последние полгода количество запущенных БПЛА возросло в четыре раза и в марте 2025 года достигло 4000 единиц.

Напомним, глава МАГАТЭ заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия . Значительное ускорение в этой сфере наблюдалось за последние четыре года.

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