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Иран дважды пытался убить Трампа — заявление премьер-министра Израиля
Нетаньяху напомнил о разжигании антиамериканских настроений в Иране действующей властью.
Израиль наносит удары по террористическому государству, которое дважды пыталось убить президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время своего телевизионного обращения в субботу, 14 июня.
«Сейчас иранский режим бомбит наши жилые районы, а мы нацелены на террористов. Это не новое явление. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морпеха в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев в Ираке и Афганистане», — сказал он.
Израильский премьер-министр также напомнил о разжигании антиамериканских настроений в Иране действующей властью.
«Они жгут американский флаг. Они постоянно скандируют: „Смерть Америке!“ Наш враг — это ваш враг. То, что мы делаем, — противодействие угрозе, которая рано или поздно коснется всех нас. Наша победа будет вашей победой», — сказал он, обращаясь к американцам.
Напомним, 12 июня, накануне атаки на ядерные и военные объекты Ирана в рамках операции «Восходящий лев», премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетил Стену Плача в Иерусалиме. Здесь он помолился и по традиции поместил записку между камней.