Иран готов к передаче России баллистических ракет – аналитик ISW

На потенциальное соглашение может повлиять несколько факторов.

Иран действительно готов к соглашению о продаже ракет российской стороне. Речь идет о баллистических Fateh-110 и Zolfaghar.

Об этом заявил аналитик ISW Амин Солтани в комментарии LIGA.net.

Когда может быть заключено соглашение

По словам аналитика, уже в октябре Иран сможет продавать ракеты Москве по завершении резолюции ООН.

"В последние недели мы наблюдали признаки того, что Иран готов к экспорту, а Россия заинтересована в нескольких иранских ракетных системах", – отметил Солтани.

Он отметил, что в обмен Тегеран может просить у Москвы самолеты Су-35, системы противовоздушной обороны С-400, помощь с космической, ракетной, ядерной программами, а также западное оружие, которое "затрофеили" в Украине. Очевидно, иранцы намерены использовать это для производства собственного.

Пока спрогнозировать, будет ли заключено соглашение, очень сложно. Дело в том, что это зависит от динамики отношений между Ираном и Россией и приоритетов иранцев в условиях переговоров с Западом о ядерной программе. Аналитик констатировал: продажа иранских ракет России, вероятно, окажет влияние на шансы на успех всеобъемлющих ядерных переговоров.

Заметим, что ранее на потенциальное соглашение отреагировали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Так, спикер ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что существует угроза приобретения Россией иранских баллистических ракет, однако украинское разведывательное ведомство "принимает меры", чтобы этого не произошло.

Читайте также: