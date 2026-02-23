Флаг Ирана / © Associated Press

Тегеран передал Вашингтону сигналы о готовности пересмотреть подходы к своей ядерной программе.

Об этом сообщает Reuters.

После двух раундов переговоров стороны и дальше не пришли к согласию, в частности по объемам и очередности снятия жестких американских санкций. Об этом агентству рассказал высокопоставленное иранское чиновник.

В то же время, Reuters впервые отмечает, что после завершения переговоров на прошлой неделе Иран предложил новые компромиссные шаги. Тогда позиции сторон значительно расходились, а ситуация, по оценкам, приближалась к риску военного противостояния.

Аналитики считают, что таким образом Тегеран пытается сохранить простор для дипломатии и избежать масштабного удара США.

По словам иранского представителя, власти страны серьезно рассматривают сценарий, при котором половина наиболее обогащенного урана будет вывезена за границу, а остальные — разбавлены.

Кроме того, Иран готов присоединиться к созданию регионального консорциума по обогащению урана — периодически обсуждаемой идеи во время предыдущих дипломатических контактов.

В то же время Тегеран ожидает от США признания своего права «мирного обогащения урана» в рамках будущего соглашения. Она также должна предусматривать отмену экономических санкций.

Отдельно Иран предложил допустить американские компании к участию подрядчиков в крупных проектах нефтегазового сектора. Это рассматривается как часть более широкого пакета урегулирования многолетнего спора по ядерной программе.

«В рамках обсуждаемого экономического пакета Соединенным Штатам также были предложены возможности для серьезных инвестиций и получения ощутимых экономических интересов в нефтяной промышленности Ирана», — заявил чиновник.

Он также подчеркнул, что последний раунд переговоров выявил существенные разногласия между позициями сторон, однако шанс на промежуточное соглашение все еще сохраняется.

«Последний раунд переговоров показал, что представления США о масштабах и механизме снятия санкций отличаются от требований Ирана. Обеим сторонам необходимо согласовать логический график отмены санкций. Этот план действий должен быть разумным и основываться на взаимных интересах», — подытожил чиновник.

По словам главы МИД Ирана Аббас Арагчи, в воскресенье он заявил об ожиданиях встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в Женева в четверг. Министр добавил, что все еще существует хороший шанс достичь дипломатического решения.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи фактически передал руководство государством своему ближайшему соратнику.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты предложили Ирану в течение 48 часов предоставить свои подробные предложения по заключению ядерного соглашения.