Иран готов открыть Ормузский пролив за шесть дней: какие условия выдвинули США

Иран и США / © Getty Images

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Иран заявил о готовности открыть Ормузский пролив в течение шести дней, если Соединенные Штаты согласятся выполнить требования Тегерана. Уже на следующий день после возобновления судоходства могут возобновиться переговоры между двумя странами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Reuters .

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По словам иранского дипломата, предложение Тегерана по урегулированию ситуации в Ормузском проливе остается в силе, несмотря на разногласия с Вашингтоном.

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«Предложение Ирана в Соединенные Штаты о возобновлении судоходства в Ормузском проливе в течение семи дней остается в силе», — заявил Арагчи.

Какие условия Иран выдвинул США

Тегеран представил свое предложение еще в середине сентября после срыва временного перемирия. С тех пор стороны обменялись ответами, однако договориться пока не удалось.

По информации иранской стороны, Вашингтон не выполнил всех семи условий, необходимых для разблокирования пролива.

Среди основных требований Ирана:

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снятие американской блокады иранских портов;

отмена санкций США против экспорта иранской нефти;

прекращение боевых действий на всех региональных фронтах.

Находясь в Багдаде на заседании Исламской организации Организации, Арагчи подчеркнул, что Тегеран продолжает изучать замечания американской стороны.

«Если со стороны США будет хоть какая-то искренность — а ее нет, — то путь к возобновлению судоходства в Ормузском проливе очевиден», — заявил глава иранского МИД.

Он уточнил, что при условии выполнения требований пролив можно открыть через шесть дней, а в седьмой день возобновить переговоры с Соединенными Штатами.

Что мешает договоренности между США и Ираном

Одним из главных противоречий остается иранская ядерная программа.

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Вашингтон настаивает, что вопрос обогащения урана должен стать частью переговоров с самого начала.

В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял о необходимости существенного сокращения иранских мощностей по обогащению урана.

Тегеран предлагает сначала договориться о безопасности судоходства в Ормужском проливе, а уже потом переходить к другим спорным вопросам.

Напомним, ситуация в Ормузском проливе остается напряженной. Ранее BBC сообщала, что в течение одной недели в этом районе было зафиксировано рекордное количество атак на суда.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на начало ноября .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон фактически контролирует движение через Ормузский пролив .

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